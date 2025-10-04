×
Klasik otomobil tutkunları Belçika'dan geldi!

Güncelleme Tarihi:

Klasik otomobil tutkunları Belçikadan geldi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2025 10:40

 Belçika'dan yola çıkıp yurda gelen klasik otomobil tutkunları, Bayburt'un doğal ve turistik mekanlarını gezdi.

Baksı Müzesi'ni ziyaret ederek araçlarını sergileyen nostalji tutkunları, şehir merkezinde tur attıktan sonra kentte yüzyıllardır yaşatılan ata sporu cirit gösterisini izlemek üzere Köprücü Çiftliği'ni ziyaret etti. Cirit gösterisini izleyen ziyaretçiler, daha sonra Erzincan'a hareket etti.

Klasik otomobil tutkunları Belçikadan geldi

Çiftlik sahibi ve Bayburt Atlı Spor Kulübü Başkanı Arif Köprücü, Belçika'dan gelen 28 kişilik turist kafilesini kentte ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.
Klasik otomobil tutkunları Belçikadan geldi


Bayburt Atlı Spor Kulübü ve Selçuklu Atlı Spor Kulübü olarak misafirlere cirit gösterisi sunduklarını belirten Köprücü, şunları kaydetti:

"Ata sporumuzu onlara tanıttık. Daha sonra yöresel lezzetlerimizden pestil ve köme kendilerine ikram ettik. Ziyaretten çok memnun olduklarını dile getirdiler. Ata sporu ciritin çok heyecanlı bir spor olduğunu söylediler ve güzel bir şekilde kendilerini uğurladık."

Haberle ilgili daha fazlası:
