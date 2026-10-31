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Klasik çetesi çökertildi

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#Oto Hırsızlığı#Klasik Araçlar#Kaçakçılık
Klasik çetesi çökertildi
Emin Mert KIRARSLAN
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2026 07:00

Yurtdışından kaçak olarak getirilen klasik değerli araçlara atıl durumdaki hasarlı araçların şase numarasını ekleyip, yeni kimlik kazandırarak satışa çıkaran şebeke çökertildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerince bir change oto şebekesi teknik ve fiziki takibe alındı. Yapılan incelemede, aralarında 1950’lerden 1990’lara kadar damga vurmuş ve ‘Amerikan rüyası’ olarak adlandırılan klasik Chevrolet, Ford Mustang gibi araçların da olduğu lüks antika araçların yurtdışından kaçak olarak Türkiye’ye getirildiği belirlendi. Çalışmaların devamında, ülkeye kaçak yollarla getirilen lüks antika otomobillere atıl durumdaki hasarlı araçların şase numaralarının eklenerek yeni kimlik kazandırıldığı ve satışa çıkarıldığı tespit edildi.

Klasik çetesi çökertildi

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DEĞERİ 500 MİLYON TL

Koleksiyon değeri yüksek olan Amerikan rüyası lüks antika otomobillerin usulsüz mühendis raporlarıyla yasal statü kazandırılıp zaten kayıtlı araçmış gibi trafiğe çıkarıldığı da belirlendi. Change oto şebekesinin tüm ağını deşifre eden emniyet ekipleri, İstanbul merkezli 6 ilde dün gece düzenlenen operasyonda 37 şüpheliyi gözaltına aldı. Piyasa değeri yaklaşık 500 milyon TL olan 61 lüks klasik ve antika otomobile ise el koyuldu.

Klasik çetesi çökertildi

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#Oto Hırsızlığı#Klasik Araçlar#Kaçakçılık

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