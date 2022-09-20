Klarnetin ilham perisi

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11 yaşında klarnet eğitimine başlayan Selin Gürol, lisans eğitimini Fransa’da tamamladı. Ardından Lozan Müzik Üniversitesi’nde yüksek lisans diplomasını aldı. Her yıl sadece bir kişinin kabul edildiği Zürih Operası seçmelerinden başarıyla geçerek Zürih Sanat Üniversitesi’nde orkestra alanında uzmanlık yüksek lisans diplomasını aldı. Bu sayede dünyaca ünlü birçok klarnet sanatçısıyla da tanıştı. 32 yaşındaki sanatçı şimdi gençlere ulaşıp onlara klarneti tanıtmak ve özellikle kız çocuklarına ilham olmak için çalışıyor. Bu sebeple de gençlerin kullandığı soru bankasında yer almasının kendisini çok mutlu olduğunu söylüyor. Gürol, gençlerle ilgili hedeflerini ve kendisini bu noktaya getiren hikâyesini şöyle anlatıyor:

BÜYÜK MUTLULUK

“Ben Tiktok ve Instagram’da birçok video paylaşıyorum. Bu sayede beni bulan birçok genç arkadaşımız oluyor. Üniversiteye hazırlandığı için bu kitabı kullanan birisi ulaştı ve ‘Selin Hanım sizin hakkınızda bir soru çıkmış, haberiniz yoktur diye düşünerek yollamak istedim’ dedi. Daha sonra ben bu soruyu sosyal medya hesaplarımda paylaştım. Haliyle bu şekilde soru kitaplarında bir soru olarak yer almak benim için de çok büyük bir mutluluk oldu. Çünkü benim zaten sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanmamdaki asıl sebep gençlere ulaşabilmek.”

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İŞTE O SORU

Klarnet sanatçısı Selin Gürol, Türkiye’de klasik müzik alanında verilen klarnet eğitiminin Fransız ekolüne dayandığını fark edip eğitimini tamamen Fransa odaklı kurguladı. Önce Nice Devlet Konservatuvarı’nda lisans yapıp buradan mükemmeliyet derecesiyle mezun oldu. Solistlik ve orkestra uzmanlığını perçinlemek üzere Lozan Müzik Üniversitesi’nde yüksek lisansını tamamladı. Her yıl sadece bir kişinin kabul edildiği Zürih Operası seçmelerini de başarıyla geçti. Zürih Filarmoni’de staj yapıp sonrasında Zürih Sanat Üniversitesi’nde orkestra alanında yüksek lisans diploması aldı ve bu süreçte dünyaca ünlü klarnet sanatçıları ile çalışma şansı oldu. Gürol, eğitimini 2018 yılında Roma Santa Cecilia Devlet Akademisi’nde tamamladı.

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Bu parçaya göre Selin Gürol’un başarılı olması aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir?

A) Klasik müziğin en yetenekli olduğu alanında çalışmasıyla

B) Eğitim alacağı alan ve ülke ile ilgili bilinçli davranmasıyla

C) Solistlik ve orkestra uzmanlığı alanlarını seçmesiyle

D) Dünyaca ünlü klarnet sanatçılarıyla birlikte çalışmasıyla

E) Zürih Operası seçmelerini başarılı bir şekilde geçebilmesiyle.