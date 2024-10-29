KKTC’yi sarsan skandal... 7 bebeğe 2 öğün ölüm maması

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Başkent Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin ek binası Acil Durum Hastanesi binasında cuma akşamı yaşanan skandalda, Ada’da 16 yıldır çalışan Türkmen bir ailenin 20 günlük kız bebekleri Mihrimah Toymuradov öldü. Diğer bebeklerin aileleri ise skandalı pazar günü medyadan öğrendi.

5 HEMŞİRE TUTUKLANDI

Mama skandalında dehşete düşüren ihmaller zinciri yaşandığı belirlendi. Bir hemşire, ısıtıcıya (kettle) mama hazırlanması için su yerine saf alkol diye bilinen etil alkol koydu, 4 hemşire de 50 cc’lik biberonlarla 7 bebeği, kusmalarına rağmen üçer saat arayla iki kez besledi. Polis, biri erkek 5 hemşireyi tutuklayarak hâkim karşısına çıkardı. Hâkim, hemşireler Çağrı Şah, Ayşe Durak, Güler Karakuş, Kezban Yayman ve Meryem Altundemir’in bir sonraki duruşmalarına kadar 3 gün daha poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

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İHMAL SONUCU ÖLÜM

KKTC’de uygulanan İngiliz sistemi nedeniyle savcılık görevi de üstlenen polis, sanıklar hakkında ‘ihmal sonucu ölüme neden olmak’ suçlamasında bulundu. KKTC Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek de önceki akşam hastanede tepki gösteren aileleri ziyaret ederek teskin etmeye çalıştı. Ailelere geç haber verilmesinin nedenini ise soruşturmayı yürüten polisin ‘bir süre açıklama yapmayın’ talebine bağladı. Sağlık Bakanı Dinçyürek dün gecesaatlerinde yaptığı açıklama da “Tedavi gören bebeklerden altısı da solunum cihazından ayrıldı” dedi.

TATAR: EN AĞIR CEZAYI ALACAKLAR

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve hastaneyi ziyaret eden Başbakan Ünal Üstel, sorumluların en ağır cezayı alacağını belirtti.

AİLELER TEPKİLİ

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- Devlet hastanesindeki skandal KKTC’de infiale neden oldu. Devlet hastanesi önünde bekleyen aileler, bebekleriyle ilgili olumlu haberleri beklerken mahkeme önünde de tutuklanan hemşirelere büyük tepki gösterdi. Aileler ve muhalefet partileri, “Mama hazırlanırken koku da mı duyulmadı, etil alkolün pet şişede ne işi var?” soruları yöneltti. Muhalefet partileri, ailelere geç haber verilmesini de sert bir dille eleştirerek, Sağlık Bakanı başta olmak üzere hükümetin istifa etmesi gerektiğini savundu.