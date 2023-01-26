KKTC’yi sarsan cinayet: Helin’den ne istediniz

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Polis, ilk incelemede Helin’in başına sert bir cisim vurularak öldürüldüğünü belirledi.

KANLI OTOMOBİL

Polis, ilerleyen saatlerde Gazimağusa’nın Kıbrıs Rum yönetimi sınır geçiş kapısı Derinya’da koltukları kanlı terk edilmiş bir otomobil buldu. Ekipler, kamera kayıtlarını incelemeye aldı.KKTC emniyeti, zanlı olarak görülen Sefer Buğra Altundağ’ın (21) yakalanması için halktan yardım istedi. Zanlının fotoğrafını yayınlayan polis, görenlerin ihbarda bulunmasını istedi.

RUM KESİMİNDE YAKALANDI

Altundağ, akşam saatlerinde kaçtığı Kıbrıs Rum yönetiminde yakalandı. KKTC polisinin BM aracılığıyla talep ettiği zanlının, bugün iade edilmesi bekleniyor. Kıbrıs’ta Türk ve Rum polisi, adli olaylarda BM aracılığıyla işbirliği yapıyor.