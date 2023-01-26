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KKTC’yi sarsan cinayet: Helin’den ne istediniz

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#KKTC#Helin Reessur#Gazimağusa
KKTC’yi sarsan cinayet: Helin’den ne istediniz
Ömer BİLGE
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2023 07:00

KKTC’de annesi Kıbrıs Türkü babası ise Suriyeli olduğu öğrenilen 16 yaşındaki lise öğrencisi Helin Reessur’un cesedi Gazimağusa kentinin turistik İskele Long Beach bölgesinde bir rezidans sitesi inşaat alanında bulundu.

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Polis, ilk incelemede Helin’in başına sert bir cisim vurularak öldürüldüğünü belirledi.

KANLI OTOMOBİL

Polis, ilerleyen saatlerde Gazimağusa’nın Kıbrıs Rum yönetimi sınır geçiş kapısı Derinya’da koltukları kanlı terk edilmiş bir otomobil buldu. Ekipler, kamera kayıtlarını incelemeye aldı.KKTC emniyeti, zanlı olarak görülen Sefer Buğra Altundağ’ın (21) yakalanması için halktan yardım istedi. Zanlının fotoğrafını yayınlayan polis, görenlerin ihbarda bulunmasını istedi.

KKTC’yi sarsan cinayet: Helin’den ne istediniz

 

RUM KESİMİNDE YAKALANDI

Altundağ, akşam saatlerinde kaçtığı Kıbrıs Rum yönetiminde yakalandı. KKTC polisinin BM aracılığıyla talep ettiği zanlının, bugün iade edilmesi bekleniyor. Kıbrıs’ta Türk ve Rum polisi, adli olaylarda BM aracılığıyla işbirliği yapıyor.

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#KKTC#Helin Reessur#Gazimağusa

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