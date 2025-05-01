KKTC’ye Türkiye’nin hediyesi

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Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak. Başkent Lefkoşa’da Rum yönetimi ile Metehan Sınır Kapısı’na bakan bölgedeki 640 bin metrekarelik yerleşke, KKTC’nin yeni sembolü olacak. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’nin hediyesinin KKTC’nin bağımsızlığının, özgürlüğünün ve bir devlet olduğunun simgesi olduğunu belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla çok kısa sürede denilecek bir zamanda bitirilen bu muhteşem eser, Kıbrıs Türkü’nün asırlardır verdiği mücadelesinin bir simgesi oldu” dedi.

RUMLARLA SINIR KAPISI

640 bin metrekarelik bir alana inşa edilen yerleşkede cumhurbaşkanlığı ve parlamento binalarının yanı sıra millet bahçesi de bulunuyor. Yerleşke, başkent Lefkoşa’da Kıbrıs Rum yönetimi ile araçlı geçişin yapıldığı Metehan Sınır Kapısı’nın yanında.