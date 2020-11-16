KKTC’ye tarihi ziyaret! Maraş hayat bulacak KKTC bağımsız yaşayacak

KKTC’de coşkulu bir kalabalığın karşıladığı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, başkent Lefkoşa’da düzenlenen geçit töreninde yaptığı konuşmada Kıbrıs Türk halkına deniz altından su getirilmesinden sonra doğalgaz ve elektrik de geleceği müjdesini verdi. Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de eşlik ettiği KKTC ziyaretinde, 37. kuruluş yıldönümü töreninde özetle şunları söyledi:

ÖNCELİĞİMİZ ADİL BİR ÇÖZÜM

“Varlıklarına yönelik sayısız saldırıya rağmen Kıbrıs Türkleri, hamdolsun kendi topraklarında başı dik, onurlu ve özgür bir şekilde yaşıyor. Bugünlere kolay gelmedik. Yüzbaşı Cengiz Topel gibi nice kahramanımızı şehit vererek istiklalimizi kazandık. Onca zulme, işkenceye, ihanete rağmen, mücadele sancağımızı asla yere düşürmedik. Mücahitlerimizin ve Mehmetçiğin destansı mücadelesi sayesinde zafere ulaştık. Doktor Fazıl Küçük ve kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş başta olmak üzere emeği geçen herkese Allah’tan rahmet diliyorum. Geçmişi unutmadan bağımsızlık uğruna çektiğimiz acıları aklımızdan çıkartmadan inşallah barış dolu bir geleceği hep birlikte inşa edeceğiz. Kıbrıs meselesinin, Kıbrıs Türk Halkı’nın meşru halklarını ve güvenliğini temin edecek şekilde adil, kalıcı, sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulması önceliğimizdir.

AB SÖZLERİNİ YERİNE GETİRMEDİ

Türk tarafı olarak en başından beri bu doğrultuda çok güçlü irade ortaya koyduk. Yapıcı fikirler sunduk ancak bir tarafın çabası çözümün kilidini açmaya yetmiyor. Kıbrıs Türk’ü 2014 yılında barış için dünya ile bütünleşmek adına Annan Planı’na evet dedi. Rum tarafı ise Kıbrıs Türk’ü ile ortak bir gelecek kurmayı reddetti. 2017’de İsviçre’de Rum tarafı Kıbrıs Türk’ü ile bırakın siyasi gücü, refahı, hastaneleri bile paylaşmam diyerek yine masadan kaçtı. Hep beraber masada oturduk ama ne yazık ki referanduma gelince iş değişti. Kuzey Kıbrıs ‘evet’ dedi, güney ise ‘hayır’ dedi. AB atılan adımlara rağmen verilen sözleri yerine getirdi mi? Hayır. Vermeleri gereken destekleri Kuzey Kıbrıs’a vermediler. O gün nasıl yalan söyledilerse maalesef bugün de yalan söylüyorlar. Kıbrıs meselesinin Kıbrıs Türk halkının meşru haklarını, güvenliğini temin edecek şekilde sürdürülebilir çözüme kavuşturulması önceliğimizdir.

İKİ AYRI HALK, İKİ AYRI DEVLET

Bugün Kıbrıs’ta iki ayrı halk, iki ayrı devlet vardır. Egemen eşitlik temelinde iki devletli çözümün müzakere edilmesi gerekiyor. 1963’te silah zoru ile bozulan, 1974’te ise Yunan cuntasının darbesiyle tamamen ortadan kalkan ortaklığı Rumlarla birlikte yeniden tesis etmek mümkün değildir. Eskilerin dediği gibi dünün güneşi ile bugünün çamaşırı kurutulmaz. Hidrokarbon kaynakları konusunda Kıbrıs Türkleri ile masaya oturmaktan kaçmalarının nedeni budur. Garantör ülke olarak bizim de KKTC’nin de bu diplomasi oyunlarına artık tahammülümüz kalmamıştır.

BUNUN AKIBETİ NEREYE VARIR

Kuzey Kıbrıs’ta yaşayıp da kendi cumhurbaşkanını Güney Kıbrıs’ın başındaki sözde yöneticilere şikâyet edenlerle Güney Kıbrıs güç devşireceğini zannediyorsa aldanacağını bilmelidir. Bu sözde paçavralar maalesef cumhurbaşkanını Güney Kıbrıs’ın sözde cumhurbaşkanına şikâyet ederse bunun akıbeti nereye varır, sevgili kardeşlerim gayet iyi biliyor.”



TEK MAĞDUR KIBRIS TÜRKÜ

Erdoğan, yeniden açılmaya hazırlanan Maraş kentiyle ilgili de şu açıklamaları yaptı: “46 yıldır kapalı olan Maraş’ın kullanıma açılması konusunda verdikleri cesur karardan dolayı tebrik ediyorum. İnşallah Maraş kısa sürede yeniden hayat bulacak, çözümsüzlüğün sembolü olmaktan kurtulacaktır. Bu adımdan rahatsız olanlar şimdi mağdur edebiyatı yapıyor. Kıbrıs meselesinde tek mağdur vardır, o da yıllardır yok sayılan Kıbrıs Türkleri’dir. Maraş’ta atılan adımın amacı yeni mağduriyetler oluşturmak değil, mevcut mağduriyetlerin giderilmesini sağlamaktır. Mülkiyet haklarına riayet edilerek yürütülecek çalışmalar sonucunda Maraş’ta herkesin yararına olacak yeni bir dönem başlayacaktır.”

EN KISA YOL DİPLOMASİ

Erdoğan, Doğu Akdeniz konusunda da özetle şu mesajları verdi: “Doğu Akdeniz’de ülkemizin ve KKTC’nin adil bir şekilde yer almadığı hiçbir denklem barış ve istikrar üretemez. Doğu Akdeniz’deki haklarımızı korumakta kararlıyız. Anlaşmazlıkların diyalogla çözümü öncelikli tercihimizdir. Kimsenin hakkına el uzatmıyoruz. Sadece Rum - Yunan ikilisinin haklarımızı gasp etmesine engel olmaya çalışıyoruz. Diplomasi ve müzakere bizleri ortak payeye ulaştıracak en kısa yoldur. Kıbrıs Türklerinin de yer alacağı Doğu Akdeniz konferansı önerimiz bu irademizin samimi bir ifadesidir.

Arzumuz AB’nin uzattığımız eli havada bırakmamasıdır, Avrupa dayanışması adına çözümü zorlaştıracak adımlardan imtina etmesidir. İnşallah Doğu Akdeniz’deki araştırma faaliyetlerimizden de müjdeli haberler alacağımıza inanıyoruz. Doğu Akdeniz’deki sismik araştırma ve sondaj faaliyetlerimize adil bir anlaşma sağlanana kadar kararlılıkla devam edeceğiz. Hiçbir zaman biz Kuzey Kıbrıs’ımızı yalnız bırakmayacağız.”

CUMHURBAŞKANI TATAR: TÜRKİYE İLE BAĞIMIZI KOPARAMAZLAR

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs davasında Kıbrıslı Türklere destek veren Türkiye ve Türk halkına şükranlarını sunduğunu belirtti. Tatar, Rum yönetimi ve Yunanistan ile arkalarındaki güçlerin KKTC’nin Türkiye ile bağlarını koparamayacağını söyledi. Tatar, Rumlarla müzakereye hazır olduklarını ancak masada artık iki ayrı devletli bir çözüm istediklerini kaydetti. Tatar, “Kimse, Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünden vazgeçmemizi ve Türkiye ile bağlarımızı koparmamızı beklemesin. Bundan sonra Rumlarla ancak iki egemenlik temelinde iki devletli bir çözümü konuşuruz. Türkiye garantörlük hakkını kullanarak Ada’ya geldi” dedi. Rumlara taşınmaz mal komisyonuna başvurarak kentteki haklarını almaları yönünde çağrıda da bulunan Tatar, bunun insan hakları meselesi olduğunu kaydetti.

MARAŞ'TA PİKNİK YAPTILAR LEFKOŞA'DA HASTANE AÇTILAR

Cumhur-başkanı Erdoğan, 46 yıl sonra kısmi olarak açılan Maraş’ı ziyaret etti. Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte Maraş’ta yağmurlu havaya rağmen piknik yaptı. Erdoğan ve Tatar aynı araçla, Bahçeli ise farklı bir araçla piknik alanına geldi. Törene bakanların yanı sıra Eski Meclis Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri Cemil Çiçek ve Bülent Arınç da katıldı. Piknikte KKTC’nin yöresel lezzeti Şeftali Kebabı, sini katmeri, fıstık sarma ikram edildi. Bulgur köftesi, baklava ve döner de menüde yer aldı. Maraş bölgesini ziyaret eden Erdoğan, burada yaptığı konuşmada ise şunları söyledi:

“Artık kendi göbeğimizi kendimiz kesmek durumundayız. Onun için de bugünkü kapalı Maraş bölgesine attığımız bu adım, 15 gün önce buraya atılan adım ve süratle buradaki yapılan çalışmalarla yeni bir süreç başlamıştır. ”

6 AMELİYATHANELİ 100 YATAK KAPASİTELİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet, Türkiye’nin desteğiyle yapılan Lefkoşa’daki Acil Durum Hastanesi’nin açılışını yaptı.

Erdoğan konuşmasında şunları söyledi: “Salgın döneminin en başından itibaren Kuzey Kıbrıs’taki kardeşlerimizin yardımına koştuk. İlaç, tıbbi cihaz, malzeme ve ekipman başta olmak üzere Kıbrıs’a gereken tüm desteği sağladık. Bu çerçevede KKTC’ye 149 milyon lira ayni ve nakdi katkı yaptık.

Hastanemize tam donanımlı 5 adet ambulans hediye ediyoruz. 6 ameliyathanesi olan, Acil Durum Hastanemiz 100 yatak kapasitesine sahip. Türkiye’nin, KKTC ile dayanışmasının en önemli nişanesi işte bu acil durum hastanesidir. Yeni bir sözümüz daha var. Şimdi de projesi ihalesi tamam. 500 yataklı bir hastaneyi daha inşallah Kuzey Kıbrıs’ımıza kazandıracağız.”