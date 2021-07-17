KKTC’ye sürpriz adım; dünyaya barış mesajı

Erdoğan Ayasofya Camisi’nde kıldığı Cuma namazı çıkışında gazetecilere şu açıklamalarda bulundu:

MÜJDEYİ KIBRIS’TA VERECEĞİM

(KKTC ziyaretinin detayları): “Pazartesi KKTC’ye seyahatimiz var. Geniş bir heyetle Kuzey Kıbrıs seyahatini gerçekleştireceğiz. Birinci gün Kuzey Kıbrıs Parlamentosu’nda milletvekillerine hitabımız olacak. Bunun yanında Kuzey Kıbrıs’a müjdeyi orada, parlamentoda vermek istiyorum. Güzel bir adımımız var. Ön çalışmalarını bitirdik. Ve salı günü de yine Kuzey Kıbrıs’ta malum her yıl yaptığımız törenlerimiz var. Törenlerimizi de orada geniş bir heyetle yapmak suretiyle, salı akşamı tekrar yurda döneceğiz.”

(Rize’de yaşanan sel felaketi): “Rize’deki sel felaketinde, kendi ilçem de dahil olmak üzere şu an itibarıyla 2 kaybın dışında 6 tane vefatımız var. Üç bakanımız orada. Gerek Süleyman Bey, gerek Murat Bey, gerekse Adil bey oradalar. Sürekli kendileriyle irtibat halindeyim. Valimiz Kemal Bey ile irtibat halindeyim. Yoğun bir şekilde AFAD’ımızın çalışması var. Ölenlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.

ÇÜNKÜ O AĞAÇLAR SÖKÜLDÜ

Çay bitkisi aynı zamanda gübreleme tekniği sebebiyle de aldığı o yağmurla, gübrenin yani azotun, özellikle bir balçığa dönüştüğü bir bitki. Tabii bu balçığa dönüşmesi de ne yapıyor? Dikey bir kök olmadığı için, yatay olduğu için, bakıyorsunuz onlar hep birlikte aşağı doğru iniyor. Ağaçlama çay arasında yok. Eskiden dikey köklü ağaçlarımız vardı. Ve şimdi o ağaçlar artık kalmadı. Çünkü o ağaçlar söküldü. Onların yerine çaylıklar yapıldı.”

TÜRKİYE’DE İLK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı 15 Temmuz Demokrasi Müzesi’ni de şu sözlerle anlattı: “15 Temmuz Demokrasi Müzesi’nin açılışını yaptık. Tavsiye ederim, en kısa zamanda görmenizde çok büyük fayda var. Gerçekten dijital içerikli bir müze oldu bu. Herhalde bu şu anda Türkiye’mizde bir ilk. Dün onu da Devlet Bey’le birlikte geniş toplulukla ziyaret ettik, gezdik. İnanıyorum ki bu müzemiz dünyaya çok güzel mesajlar verecek. Ve içeriği itibarıyla insanı duygulandıran, yeri geldiğinde de gözyaşlarına hakim olamadığımız bir müze oldu.”

Erdoğan dünkü programına anne ve babasının Karacaahmet Mezarlığı’ndaki kabirlerini ziyaret ederek başladı. Ardından Cuma namazı için Ayasofya Camisi’ne geçti. Cami içinde selamlama konuşması yaptı. O sırada geçen kedi dikkatlerden kaçmadı.

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