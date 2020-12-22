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Mahmut DOĞAN/LEFKOŞA, (DHA)
Haber Giriş: 22.12.2020 - 23:28 | Son Güncelleme:

KKTC’nin yeni hükümetinden Türkiye’ye ilk resmi ziyaret

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KKTC’nin yeni hükümetinden Türkiye’ye ilk resmi ziyaret
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersan Saner yarın resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersan Saner'in yarın beraberindeki heyetle Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağı bildirildi.

KKTC Başbakanı Saner'e Ankara ziyaretinde KKTC Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ile KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu eşlik edecek.

KKTC Başbakan Saner ve beraberindeki bakanlar, TSİ 04.30'da Ercan Havalimanı'ndan İstanbul'a gidecek.

Başbakan Ersan Saner ve bakanlar yarın sabah İstanbul'dan Ankara'ya geçecek ve öğleden sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından kabul edilecek.

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