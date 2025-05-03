KKTC’nin gözü gökyüzünde

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Başkent Lefkoşa’da eski Ercan Havalimanı’nda düzenlenen festivalin ilk gününde 10 kilometreden uzun araç konvoyu oluştu. Binlerce Kıbrıs Türk’ü festivale girebilmek için saatlerce trafikte bekledi. Festivale büyük akın oldu. Festivalin ilk günü Türk ve Rum medyasında başlıklara çıkan sloganlar, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ın açılış konuşmasında dile getirdiği “Hedef teknolojide tam bağımsız Türkiye, tam bağımsız Türk dünyası…”, Türk Devletleri Teşkilatı danışma organı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım’ın “Bu festival korkutmak için değil korkmadığımızı gösteren bir etkinlik. Teknoloji alanında böbürlenen ülkelere verilen en anlamlı mesajdır” ifadeleri oldu.

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1974 ZORLUKLARI HATIRLANDI

Açılış konuşmalarında, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında Türkiye’nin savunma sanayisi konusunda ne kadar eksik olduğu ve sonrasında ise ambargolar nedeniyle yaşadığı zorluklara dikkat çekildi. “Aselsan, Roketsan’ın temelleri Kıbrıs müdahalesi sonrasında atıldı. Şimdi ulaştığımız nokta 51 yıl sonra yine Kıbrıs’ta buluştu” ifadeleri de özel konuşmalarda dile getirildi.

SAVUNMA BAKANI GÜLER ASKERİ BİRLİĞİ DENETLEDİ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TEKNOFEST vesilesiyle beraberinde TSK Komuta Kademesi ile gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, 39’uncu Mekanize Piyade Tümen Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Güler “Türkiye; bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da güvenlik, barış ve istikrar için Ada’da bulunmaya ve kardeş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin meşru çıkarlarını her koşulda desteklemeye devam edecektir” dedi.

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GAZİLERE BÜYÜK İLGİ

Festivalin 2’nci gününde Kıbrıs Barış Harekâtı gazileri alanı ziyaret etti. Gaziler, ilk olarak Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar KIZILELMA önünde fotoğraf çektirdi. Festivale katılanlar gazilere sevgi gösterisinde bulundu.

JANDARMANIN ROBOT KÖPEĞİ

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı festival kapsamında, kabiliyetlerini ve bunları icra ederken kullanılan çeşitli ekipmanları sergiledi. Bu ürünler arasında yer alan “patlayıcı madde keşif ve müdahale robotları” festival alanını ziyaret edenler tarafından ilgi ve merakla izlendi. Robot köpekler, jandarma envanterine girdi.

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RUMLAR: FIR HATTIMIZ DELİK DEŞİK

Rum medyası da festivali çok yakından takip etti. Rum Omega TV, “Türk uçakları FIR hattımızı (uçuş bilgi bölgesi) delik deşik etti” ifadelerini kullanırken, gazete ve televizyonları Türk savunma sanayisinin teknolojik silahlarıyla gücünü gösterdiğini belirtti. Sosyal medyada Kıbrıs Türkleri’nin dikkat çeken yorumu ise “Rumlara ayağını denk al mesajı verildi” oldu.