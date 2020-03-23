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Soner AYDIN/MERSİN (DHA)
Haber Giriş: 23.03.2020 - 09:13,Son Güncelleme:/

KKTC’den getirilen öğrenciler ve TIR şoförleri karantinaya alındı

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KKTC’den getirilen öğrenciler ve TIR şoförleri karantinaya alındı
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’den (KKTC) getirilen 395 öğrenci ve 44 TIR şoförü, getirildiği Mersin Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda 14 gün süreyle gözetim altında tutulacak.

KKTC’den dönüş yapan 395 Türk öğrenci ve Lübnan’dan gelen 44 TIR şoförü, ilk olarak feribotla Silifke ilçesine bağlı Taşucu Limanı'na getirildi. Burada sağlık muayeneleri yapılan öğrenciler ve şoförler, karayolu ile güvenlik önlemi altında yola çıktı.

11 otobüsle yola çıkan öğrenci ve şoförler, 2 saatlik yolculuğun ardından KYK Kırkkaşık Kız Öğrenci Yurdu’na getirildi. Öğrenciler ve şoförler tek tek karantina altına alınacağı odalara yerleştirilirken, aileleri de dışarıda bekledi. Çocuklarını görme umuduyla gelen aileler sonuç alamayınca evlerine dönmek zorunda kaldı.

Öte yandan karantina altına alınanlarla ilgili Mersin Valiliği'nin açıklamasında yapılan sağlık kontrollerinde herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadığı belirtildi.

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