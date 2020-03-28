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Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)
Haber Giriş: 28.03.2020 - 15:24,Son Güncelleme:/

KKTC’den getirilen 141 vatandaş, Karaman’da karantinaya alınacak

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KKTC’den getirilen 141 vatandaş, Karaman’da karantinaya alınacak
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KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) Mersin Limanı'na getirilen 141 Türk vatandaşı, otobüsler ile karantinaya alınacakları Karaman’a gönderildi.

KKTC’deki 141 vatandaş, bugün feribotla Mersin Limanı'na getirildi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar, 6 otobüs ile geniş güvenlik önlemi altında, Karaman'a gönderildi. Otobüslere UMKE ve polis ekipleri de eşlik etti. 141 vatandaş, Karaman’da yurtlara yerleştirilerek, tedbir amaçlı 14 gün karantina altında tutulacak.

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