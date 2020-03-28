KKTC’den getirilen 141 vatandaş, Karaman’da karantinaya alınacak

KKTC’deki 141 vatandaş, bugün feribotla Mersin Limanı'na getirildi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar, 6 otobüs ile geniş güvenlik önlemi altında, Karaman'a gönderildi. Otobüslere UMKE ve polis ekipleri de eşlik etti. 141 vatandaş, Karaman’da yurtlara yerleştirilerek, tedbir amaçlı 14 gün karantina altında tutulacak.