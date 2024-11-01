KKTC'deki yenidoğan skandalında yeni gelişme: Hemşireler doktorları suçladı

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Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Durum Hastanesi’nde bebeklerin mamalarına su yerine saf alkol koyan ve 20 günlük bebeğin ölümü, 6 bebeğin ise fenalaşması üzerine tutuklanan hemşireler, Çağrı Şah, Ayşe Durak, Güler Atlar, Kezban Yayman, Meryem Altunterim Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Soruşturmayı yürüten Müfettiş Hüseyin Zaifer mahkemede, 7 Ekim’den itibaren erken doğum nedeniyle kuvözde tutulan 20 günlük bebek Mihrimah Toymuradov’un 26 Ekim saat 13.30 sıralarında vefat ettiğini söyledi.

“ZANLILAR DİKKATSİZLİK SONUCU ÖLÜME SEBEBİYET VERME SUÇUNDAN GÖZALTINA ALINDI”

Polis ise, hastanede görevli hemşirelerin tedbirsiz davranarak, bebeklerin mamasına etil alkol karıştırdıklarını ifade etti.

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Mama içirilen 7 bebekten 6’sının da tedavi altında olduğunu belirten polis, zanlılardan 4’ünün olay günü, birinin ise olay gününden bir gün önce yenidoğan servisinde görevli olduğunu açıkladı. Polis, zanlıların “tedbirsizlik ve dikkatsizlik” sonucu ölüme sebebiyet verme suçundan gözaltına alındığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

“ETİL ALKOLÜN ÜZERİNDE ETİKET VARDI”

Polis, incelenen kamera görüntülerinde yenidoğan servisindeki etil alkolün 5 litrelik su şişesinde olduğunun görüldüğünü, olaydan sonra 5 litrelik su şişesi içerisinde bulunan mamaların olduğu odadan çıkarıldığının tespit edildiğini söyledi.

Olaydan sorumlu olan başka şahısların da olabileceğini belirten polis, servisteki kamera görüntülerinin incelemesinin devam ettiğini ifade etti. Polis, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep ederken, zanlıların avukatının sorusu üzerine etil alkolün üzerinde etiket bulunduğunu kaydetti.

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DOKTORLARI SUÇLADILAR

CNN TÜRK Lefkoşa Temsilcisi Ömer Bilge konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı;

Birinci iddia doktor solunum cihazına bağlarken geç bağladı ve yanlış müdahale yapıldı. İkinci iddia ise vantilatör bozuktu, yüksek oranda oksijen verildi ve ciğerleri patladı deniliyor. Yani bu ifadelerle hemşireler cezaların azalmasını istiyorlar.

Hemşirelerin avukatları, doktorları suçladıkları olayı şöyle anlatıyor; hayır biz yanlış müdahalede bulunmadık, esasında ilk müdahaleyi yapan doktorların hatası ile öldüler deniyor.

BU İDDİALAR SORUŞTURULACAK MI?

KKTC’deki hukuk sistemi, İngiliz hukuk sitemi ve soruşturmayı yürüten poliste burada soruları cevaplıyor. Bu iddialara şu yanıtları verdi; ‘Böyle bir iddia yok. İkincisi vantilatörler sağlam. Çünkü devlet tarafından teslim ediliyor.

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İddialar ciddi. Araştırma, soruşturma devam edecek. Hakim, 5 hemşireye 7 gün ek süre verdi. Soruşturmanın devam etmesi için.