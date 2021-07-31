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Gündem
DHA
Haber Giriş: 31.07.2021 - 22:24 | Son Güncelleme:

KKTC'deki yangın söndürme çalışmalarına İHA ve helikopterle destek

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KKTC'deki yangın söndürme çalışmalarına İHA ve helikopterle destek

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) orman yangını söndürme çalışmalarına insansız hava aracı (İHA) ve helikopterle havadan destek verildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "KKTC'nin Girne bölgesindeki dağlık arazide başlayan yangını söndürme çalışmalarına destek için Deniz Kuvvetlerimize ait bir İHA ile havadan görüntü aktarımı yapılmış, bir adet as 532 Cougar helikopterle de havadan keşif ve komuta kontrol sağlanmıştır. 39'uncu Mekanize Piyade Tümen Komutanlığına ait iş makinesi ve itfaiyeler ihtiyaten bölgede hazır beklemiştir. KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar ve Başbakanı Sayın Ersan Saner helikopterle keşif faaliyetine iştirak etmişlerdir. Yangın kontrol altına alınmıştır" denildi.

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