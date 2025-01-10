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'KKTC'deki Leyla'dan akılalmaz tezgah: 'Töremiz gereği şart' deyip 105 bin lira dolandırdılar

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#Dolandırıcılık#KKTC#Evlilik
KKTCdeki Leyladan akılalmaz tezgah: Töremiz gereği şart deyip 105 bin lira dolandırdılar
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2025 12:42

Bolu'da bir kişiyi sosyal medya üzerinden "töre gereği" diyerek 105 bin lira dolandıran kadın hakkında yargılandığı davada tutuklama kararı çıktı. Dolandırılan Cavit Ö., yaptığı açıklamada "13 ay önce sosyal medyadan Leyla K. ile sohbet etmeye başladık. Daha sonra evlenme kararı aldık. Daha sonra beni babası arayıp 'töre gereği para göndermem gerektiğini söyledi' hesaplarına toplam 105 bin lira para gönderdim." dedi.

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Edinilen bilgiye göre, Bolu'da ikamet eden Cavit Ö., sosyal medya üzerinden Leyla K. ile tanıştı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ikamet ettiğini ve üniversite eğitimi gördüğünü söyleyen Leyla K., Cavit Ö.'yü tuzağına düşürdü. İkili kısa sürede evlilik kararı aldı. Leyla K.'nın babası olduğunu ifade eden bir kişi Cavit Ö.'yü arayıp 'töre gereği' para göndermesi gerektiğini söyledi. Cavit Ö. bu kişinin 5 farklı hesabına toplamda 105 bin lira para gönderdi. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Cavit Ö., Leyla K.'dan şikayetçi oldu. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dolandırıcılık suçlamasıyla dava açıldı.

Duruşmaya mağdur Cavit Ö., sanıklar İsmail G., Muhammed Y., Osman B. ile Yasin A. katılırken Leyla K. ise katılmadı.

"TÖRELERİ GEREĞİ PARA GÖNDERMESİNİN ŞART OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

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Töre gereği para göndermesini isteklerini söyleyen mağdur Cavit Ö., "13 ay önce sosyal medyadan Leyla K. ile sohbet etmeye başladık. Daha sonra evlenme kararı aldık. Leyla bana KKTC'de oturduğunu ve üniversite öğrencisi olduğunu söyledi. Ben de kendisine inandım ve evlenme kararına uydum. Bu kararın ardından bilmediğim bir numara tarafından arandım ve kişi kendisini Leyla'nın babası olduğunu belirterek, töreleri gereği para göndermesinin şart olduğunu söyledi. Ben de İsmail G., Muhammed Y., Osman B., Yasin A. ile Leyla K. hesaplarına toplam 105 bin lira para gönderdim. Daha sonra beni arayan kişilere ulaşamadım beni engellediler" ifadelerini kullandı.

HESAPLARA PARANIN GELDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Duruşmaya katılan ve haklarında 5'er yıl hapis cezası istenen sanıklardan İsmail G., Muhammed Y., Osman B. ile Yasin A., üzerlerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek, "Leyla K. isminde birini tanımıyoruz. Dolandırıcılık olayına da karışmadık" dedi. Mahkeme heyetince 105 liranın parça parça sanıkların hesaplarına yatırıldığının tespit edildiği açıklandı.

Mahkeme, savunması alınamayan ve duruşmaya katılmayan Leyla K. hakkında tutuklama kararı verdi.

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#Dolandırıcılık#KKTC#Evlilik

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