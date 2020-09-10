MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKKTC'deki Kovid-19 hastalarının tedavi için Türkiye'ye getirilmesine başlandı
GeriGündem KKTC'deki Kovid-19 hastalarının tedavi için Türkiye'ye getirilmesine başlandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 10.09.2020 - 02:06 | Son Güncelleme:

KKTC'deki Kovid-19 hastalarının tedavi için Türkiye'ye getirilmesine başlandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
KKTC'deki Kovid-19 hastalarının tedavi için Türkiye'ye getirilmesine başlandı
Abone Olgoogle-news

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bulunan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavi için Türkiye'ye getirilmesine başlandı.

İlk olarak KKTC'deki 4 Kovid-19 hastası, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Esenboğa Havalimanı'na getirildi.

Burada ambulanslara alınan hastalar, tedavilerinin yapılacağı hastanelere götürüldü.

KKTC'deki Kovid-19 hastalarının, ambulans uçaklarla Türkiye'ye nakillerinin devam etmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 27 Ağustos'ta, Türkiye'nin KKTC sağlık sistemi üzerinde herhangi bir yük oluşmasına izin vermeyeceğini ve KKTC'de pozitif vaka sayısının artması durumunda hastaların ambulans uçaklarla Türkiye'deki hastanelere taşınmalarının sağlanacağını belirtmişti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle