KKTC'deki gemi kazasında acı haber: Can kaybı 18'e yükseldi

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, 30 Ağustos’ta Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından sürdürülen arama çalışmalarında salı günü ulaşılan cesedin kimliğinin tespit edildiği bildirildi. Naaşın kayıplar arasında bulunan Ferdi Törer’e ait olduğu belirtilen açıklamada, “Ferdi Törer’e Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Kazada yaşamını yitirenlerin sayısının 18’e yükseldiği, kayıp sayısının ise 10 olduğu kaydedildi. Batık ve çevresinde kayıp kişilere ulaşılması amacıyla arama çalışmalarının devam ettiği bilgisi paylaşıldı.