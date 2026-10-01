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KKTC'deki gemi kazasında acı haber: Can kaybı 18'e yükseldi

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#KKTC Gemi Kazası#Girne Açıklarında Kaza#Ferdi Töre
KKTCdeki gemi kazasında acı haber: Can kaybı 18e yükseldi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2026 14:30

Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi kazasının ardından yürütülen arama çalışmalarında, salı günü ulaşılan naaşın Ferdi Törer'e ait olduğu tespit edildi. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 18 olurken, 10 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, 30 Ağustos’ta Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından sürdürülen arama çalışmalarında salı günü ulaşılan cesedin kimliğinin tespit edildiği bildirildi. Naaşın kayıplar arasında bulunan Ferdi Törer’e ait olduğu belirtilen açıklamada, “Ferdi Törer’e Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Kazada yaşamını yitirenlerin sayısının 18’e yükseldiği, kayıp sayısının ise 10 olduğu kaydedildi. Batık ve çevresinde kayıp kişilere ulaşılması amacıyla arama çalışmalarının devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

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#KKTC Gemi Kazası#Girne Açıklarında Kaza#Ferdi Töre

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