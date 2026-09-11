KKTC'deki gemi faciasında yeni görüntü! Sol kızağın kırık olduğu anlar dosyada

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KKTC'nin Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen Filo Jet gemi faciasına ilişkin yürütülen soruşturma devam ederken, batan gemide kaybolan Özgür Gönül'ün olay sırasında çektiği görüntü ortaya çıktı. Gönül'ü ailesine gönderdiği görüntüde, geminin sol kızağının kırık olduğu ve içeride büyük panik yaşandığı anlar yer aldı.

GÖRÜNTÜ, MAHKEME TUTANAKLARINA GEÇTİ

Filo Jet gemi faciasına ilişkin soruşturmada tutuklu bulunan 9 zanlı, bugün Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarılmıştı. Mahkeme, zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasına karar vermişti.

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Mahkemede soruşturmayla ilgili bulguları paylaşan Polis Müfettiş Muavini Mannaş, halen kayıp olan yolculardan birinin olay sırasında ailesine gönderdiği video kaydının da soruşturma dosyasına girdiğini açıklamıştı. Söz konusu görüntüde geminin kızağının kırık olduğunun görüldüğünü belirten Mannaş, video kaydının bilirkişi incelemesine gönderildiğini mahkemeye aktarmıştı.

Öte yandan Girne açıklarında batan yolcu gemisi ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 9 şüpheli, bugün Girne Kaza Mahkemesi'nde üçüncü kez hakim karşısına çıktı.

Soruşturmayı yürüten Polis Müfettiş Muavini Mehmet Mannaş, mahkemede aralarında kazazedelerin de bulunduğu 295 kişinin ifadesinin alındığını belirtti.

Mannaş, halen kayıp olan yolculardan birinin olay sırasında ailesine gönderdiği video kaydında, geminin kızağının kırık olduğunun görüldüğünü ifade ederek bunun geçerli delil olabileceğini savundu.

Mahkeme heyeti, halen gözaltında bulunan kaptan, kaptan yardımcısı, gemi mürettebatı ve şirket çalışanı 9 kişi için ek 7'şer gün gözaltı süresi verdi, soruşturma ile ilgili 5 kişi hakkında ise yakalama kararı çıkardı.

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GİRNE'DE BATAN GEMİ

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, gemide toplam 267 yolcu ve mürettebatın bulunduğunu, geminin batmasının ardından 239 kişinin kurtarıldığını ifade etmişti.

Girne açıklarında 554 metre derinlikte enkazı bulunan gemideki 14 yolcu hayatını kaybetti, kayıp 14 kişinin bulunması için de çalışmalar devam ediyor.