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KKTC'deki gemi faciasında yeni görüntü! Sol kızağın kırık olduğu anlar dosyada

Güncelleme Tarihi:

#KKTC Gemi Faciası#Filo Jet Kazası#Girne Açıklarında Kaza
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2026 14:52

Girne açıklarında batan "Filo Jet" gemi faciasında kaybolan Özgür Gönül'ün, olay sırasında kaydederek ailesiyle paylaştığı video soruşturma dosyasına girdi. Görüntüde geminin sol kızağının kırık olduğu ve içeride panik yaşandığı yer aldı.

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KKTC'nin Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen Filo Jet gemi faciasına ilişkin yürütülen soruşturma devam ederken, batan gemide kaybolan Özgür Gönül'ün olay sırasında çektiği görüntü ortaya çıktı. Gönül'ü ailesine gönderdiği görüntüde, geminin sol kızağının kırık olduğu ve içeride büyük panik yaşandığı anlar yer aldı.

KKTCdeki gemi faciasında yeni görüntü Sol kızağın kırık olduğu anlar dosyada

GÖRÜNTÜ, MAHKEME TUTANAKLARINA GEÇTİ

Filo Jet gemi faciasına ilişkin soruşturmada tutuklu bulunan 9 zanlı, bugün Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarılmıştı. Mahkeme, zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasına karar vermişti.

KKTCdeki gemi faciasında yeni görüntü Sol kızağın kırık olduğu anlar dosyada

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Mahkemede soruşturmayla ilgili bulguları paylaşan Polis Müfettiş Muavini Mannaş, halen kayıp olan yolculardan birinin olay sırasında ailesine gönderdiği video kaydının da soruşturma dosyasına girdiğini açıklamıştı. Söz konusu görüntüde geminin kızağının kırık olduğunun görüldüğünü belirten Mannaş, video kaydının bilirkişi incelemesine gönderildiğini mahkemeye aktarmıştı.

KKTCdeki gemi faciasında yeni görüntü Sol kızağın kırık olduğu anlar dosyada

Öte yandan Girne açıklarında batan yolcu gemisi ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 9 şüpheli, bugün Girne Kaza Mahkemesi'nde üçüncü kez hakim karşısına çıktı.

Soruşturmayı yürüten Polis Müfettiş Muavini Mehmet Mannaş, mahkemede aralarında kazazedelerin de bulunduğu 295 kişinin ifadesinin alındığını belirtti.

Mannaş, halen kayıp olan yolculardan birinin olay sırasında ailesine gönderdiği video kaydında, geminin kızağının kırık olduğunun görüldüğünü ifade ederek bunun geçerli delil olabileceğini savundu.

Mahkeme heyeti, halen gözaltında bulunan kaptan, kaptan yardımcısı, gemi mürettebatı ve şirket çalışanı 9 kişi için ek 7'şer gün gözaltı süresi verdi, soruşturma ile ilgili 5 kişi hakkında ise yakalama kararı çıkardı.

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KKTCdeki gemi faciasında yeni görüntü Sol kızağın kırık olduğu anlar dosyada

GİRNE'DE BATAN GEMİ

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, gemide toplam 267 yolcu ve mürettebatın bulunduğunu, geminin batmasının ardından 239 kişinin kurtarıldığını ifade etmişti.

Girne açıklarında 554 metre derinlikte enkazı bulunan gemideki 14 yolcu hayatını kaybetti, kayıp 14 kişinin bulunması için de çalışmalar devam ediyor.

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#KKTC Gemi Faciası#Filo Jet Kazası#Girne Açıklarında Kaza

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