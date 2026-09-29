×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

KKTC’deki gemi faciasında 1 kişinin daha naaşına ulaşıldı, can kaybı 18’e yükseldi

Güncelleme Tarihi:

#KKTC Gemi Faciası#Kuzey Kıbrıs Deniz Kazası#Filo Jet Kazası
KKTC’deki gemi faciasında 1 kişinin daha naaşına ulaşıldı, can kaybı 18’e yükseldi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2026 21:09

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) açıklarında meydana gelen deniz faciasında kayıp 1 kişinin daha naaşına ulaşılırken, faciadaki can kaybı 18’e yükseldi. Kayıp olan 10 kişiyi arama çalışmaları sürerken, dün naaşlarına ulaşılan 2 kişinin ise kimlikleri belirlendi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen Filo Jet yolcu gemisi faciasına ilişkin kayıp kişileri arama çalışmaları devam ediyor. KKTC Başbakanlığı, arama çalışmaları kapsamında 1 kişinin daha naaşına ulaşıldığını duyurarak, bulunan naaşın kimliğinin belirlenebilmesi amacıyla DNA çalışmalarının başlatıldığını bildirdi. Son bulunan naaş ile faciadaki can kaybı 18’e yükselirken, kayıp olan 10 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

DÜN ULAŞILAN 2 NAAŞIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Dün ulaşılan 2 naaş üzerinde yapılan DNA incelemeleri sonucu naaşlardan birinin 5 yaşındaki Mehmet Asaf Biçer’e, diğerinin ise Nihat Pancar’a ait olduğu belirlendi.

KKTC’deki gemi faciasında 1 kişinin daha naaşına ulaşıldı, can kaybı 18’e yükseldi

Haberin Devamı

KKTC Başbakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden dün yapılan açıklamada, iki naaşın batığın yaklaşık bin metre uzağında ve 570 metre derinlikte yürütülen dip arama çalışmaları sırasında bulunduğu bildirilmişti.

KKTC’deki gemi faciasında 1 kişinin daha naaşına ulaşıldı, can kaybı 18’e yükseldi

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#KKTC Gemi Faciası#Kuzey Kıbrıs Deniz Kazası#Filo Jet Kazası

BAKMADAN GEÇME!