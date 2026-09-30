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KKTC'deki gemi faciası! Günler sonra ulaşılan minik Mehmet Asaf ve Nihat Pancar toprağa verildi

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#KKTC Gemi Kazası#Mehmet Asaf Biçer#Nihat Pancar
KKTCdeki gemi faciası Günler sonra ulaşılan minik Mehmet Asaf ve Nihat Pancar toprağa verildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2026 15:01

Girne açıklarında alabora olan Türk yolcu gemisinde kaybolduktan günler sonra cansız bedenleri bulunan 5 yaşındaki Mehmet Asaf Biçer Reyhanlı'da, Nihat Pancar ise Samandağ ilçesinde gözyaşlarıyla defnedildi.

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KKTC'den Mersin’in Taşucu Limanı’na gitmek üzere 30 Ağustos'ta hareket eden katamaran tipi Türk yolcu gemisi alabora oldu.

KKTCdeki gemi faciası Günler sonra ulaşılan minik Mehmet Asaf ve Nihat Pancar toprağa verildi

Kazada kaybolan Mehmet Asaf Biçer (5) ve Nihat Pancar'ın dün cansız cansız bedenlerine ulaşıldı. Olayda ölü sayısı 18'e yükseldi.

KKTCdeki gemi faciası Günler sonra ulaşılan minik Mehmet Asaf ve Nihat Pancar toprağa verildi

Biçer ve Pancar'ın cenazeleri, işlemlerinin ardından Hatay'a getirildi. Ailesiyle tatilden dönerken meydana gelen kazada ablası Saliha Miray ile kaybolan Mehmet Asaf Biçer'in cenazesi Reyhanlı ilçesinde, aşçı olarak çalıştığı iş yerinden izin alıp, ailesine sürpriz yapmak için memleketine tatile gelirken hayatını kaybeden Nihat Pancar'ın cenazesi ise Samandağ ilçesinde yakınları ve çok sayıda kişinin katılımıyla toprağa verildi.

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#KKTC Gemi Kazası#Mehmet Asaf Biçer#Nihat Pancar

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