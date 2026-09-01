KKTC'deki gemi faciası: Arama çalışmalarına devam ediliyor! Geminin kara kutusuna ulaşmak için umutlar arttı | İşte enkaza inecek o robot

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Alınan bilgiye göre, Girne açıklarında 1 uçak, 5 insansız hava aracı (İHA), 7 helikopter, 8 gemi ve 9 bot ile arama faaliyetleri sürdürülüyor. Faaliyetlere Türkiye'den gelen SAT komandoları ile Türk Deniz Kuvvetlerinin dalgıç ekipleri de katılıyor.

Yerli ve milli imkanlarla yapılan ve bir kilometre derinliğe kadar arama kurtarma görevi icra eden TCG Işın gemisi de Girne açıklarında alabora olan geminin battığı alanda arama faaliyetlerini komuta ediyor.

TCG Işın'ın, 514 metre derinliğe batan geminin enkazına basınca dayanıklı kıyafetli personeli ile robot denizaltı göndereceği öğrenildi.

Türk Deniz Kuvvetlerine bağlı kurtarma ve yedekleme gemisi TCG Işın'ın, bölgeye gelmesiyle kayıp yolcuların bulunması ve geminin kara kutusuna ulaşılması yönünde umutların arttığı bildiriliyor.

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68 metre uzunluğa ve 14 metre genişliğe sahip TCG IŞIN’ın ana görevleri arasında bin metre derinliğe kadar arama ve kurtarma faaliyetleri bulunuyor. Gemideki Dinamik Konumlandırma Sistemi, zorlu deniz koşullarında geminin konumunu emniyetli şekilde muhafaza ederek su altı operasyonlarının güvenli yürütülmesini sağlıyor. TCG IŞIN ayrıca 600 metre derinliğe kadar 4 noktadan demirleyerek sabit kalabiliyor.

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ROV VE GELİŞMİŞ SONARLARLA DENİZ DİBİ TARANIYOR

TCG IŞIN’da su altı arama faaliyetleri için yüksek teknolojiye sahip sistemler kullanılıyor. Gemide bulunan Uzaktan Kumandalı Su Altı Aracı (ROV), 1000 metre derinliğe kadar çalışabiliyor ve 135 kilograma kadar yük taşıyabiliyor. Yandan Taramalı Sonar (YTS) ile 1000 metre derinliğe kadar bulunan nesnelerin konumları tespit edilirken, 3000 metre çalışma derinliğine sahip Çok Bimli İskandil Sistemi (ÇBİS) ile deniz dibi detaylı şekilde taranıyor.

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Birinci sınıf dalgıç özel ihtisaslı personel tarafından kullanılan Atmosferik Dalış Sistemi (ADS), 365 metre derinliğe kadar çalışma imkanı sağlıyor. Satha İkmalli Dalış Sistemi (SİDS) ile ise 90 metre derinliğe kadar 3 dalgıç aynı anda dalış yapabiliyor. Gemide bulunan Sabit Basınç Odası Sistemi, 82 metre derinliğe kadar basınçlandırılabiliyor. 9 personel kapasiteli sistem, dalış hastalığına maruz kalan personelin tedavisinde kullanılabiliyor. Denizaltı havalandırma sistemi ise 600 metreye kadar derinliklerde 50 personele en az 14 gün boyunca harici hava desteği sağlayabilecek kapasiteye sahip.

ACİL CERRAHİ VE YOĞUN BAKIM İMKANI

Kurtarma ve su altı operasyonlarının yanı sıra tıbbi destek kapasitesiyle de öne çıkan TCG IŞIN’da radyolojik ve biyokimyasal tetkiklerin yapılabildiği sağlık altyapısı bulunuyor. Gemide ayrıca hasar kontrol cerrahisi, yoğun bakım ve basınç odası tedavileri gerçekleştirilebiliyor.

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CNN Türk Muhabiri Ümit Uzun yapılacak olan robotik dalış ile ilgili detayları aktardı;

"Sonar taraması yapılıyor. Geminin üst katında bulunuyor bu teknoloji. Denizin dibi taranıyor. Geminin hangi noktada olduğu belirlenecek. Sistem sonrasında robotik cihaza gelecek. Cihaz suya inecek. Gemiye ulaşıldığında bu robotik sistem denizin dibine dalacak. Denizin dibinde görüntüleme yapacak. Demir kollarla müdahale edebilecek yer varsa müdahale edecek. 514 metre derinliğe inip kayıp vatandaşlardan iz arayacak. Geminin son durumunu inceleyecek."

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan hatta bulunan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa bir süre sonra ön kısmından su almaya başladı.

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Gemi, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada alabora oldu.

Gemiden 241 kişi sağ kurtarılırken, 8 kişinin cenazesine ulaşıldı ve kayıp 20 kişiyi arama çalışmalarına devam ediliyor.

Geminin batan enkazının, denizin 514 metre derinliğinde bulunduğu bildiriliyor.