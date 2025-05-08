KKTC’de yer gök TEKNOFEST esti

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KKTC’nin başkenti Lefkoşa’da geçen hafta perşembe günü başlayan ve 4 gün devam eden dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST büyük ilgi gördü. TEKNOFEST, Azerbaycan’dan sonra ilk yurtdışı etkinliğini KKTC’de yaptı. Eski Ercan Havalimanı’nda düzenlenen 4 günlük etkinlikte sadece Kıbrıs Türkleri’ne değil, Kıbrıs sorunuyla bağlantılı tüm çevrelere ve tüm dünyaya mesajlar verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın festivalin 3’üncü günü yaptığı konuşmada, “TEKNOFEST gençliğiyle, Kuzey Kıbrıs’ın dört bir yanında yükselen eserlerimizle, nice asırlar boyunca burada olmaya devam edeceğiz” sözleri sadece Kıbrıs Türk medyasında değil, Rum medyasında da başlıklara çıktı, festivalin sloganı oldu.

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FESTİVALE REKOR ZİYARET

Festivalde giyilen TEKNOFEST montları ise Kıbrıs Türklerinin dilinde, ‘kırmızı ceketliler’ diye kaldı. TEKNOFEST’e katılım 400 bin nüfuslu KKTC’de nüfusuna göre rekor bir sayıya ulaştı. Festival süresince yağan yağmur, yer yer fırtına seviyesine ulaşan rüzgâr, Kıbrıs Türkleri’nin akın etmesine engel olmadı. Etkinliği 225 bin Kıbrıs Türk’ü ziyaret etti. Festivalin her günü, Ercan Havalimanı’na ulaşan yollarda kilometrelerce uzunlukta araç konvoyları oluştu.

Bayraktar AKINCI, TB2, Hürkuş, Aksungur, S-70, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan F-4 Fantom savaş uçağı, T-129 Atak helikopteri gösteri uçuşları yaptı, paraşütlü atlayışlar geçekleştirildi. KKTC sokak ve caddelerinde ‘Ayakları yere basmayan festival’ pankartları asıldı.

Festivalde sadece savunma sanayi ürünleri değil, Kıbrıs Türk gençliğinin yoğun ilgi gösterdiği yarışmalar da ön plana çıktı. Sosyal İnovasyon Yarışması, Uçan Araba Simülasyon Yarışması ve TEKNOFEST Robolig Mavi Vatan Yarışması 6 ana kategori ve 13 alt kategoride gerçekleşti.

YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Bilim Sokağı, Uzay Sergisi, Planetaryum, XR Deneyim Alanları, Kıbrıs Barış Harekâtı Deneyim Alanı, Türk Mukavemet Teşkilatı Milli Mücadele Sergi Alanı, DENEYAP Atölyeleri ile her yaştan katılımcıya hitap eden etkinlikler festivalin en fazla ilgi gören bölümleri oldu. Yarışmaya katılanlar ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

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‘KKTC BİLİŞİM ÜSSÜ OLACAK’

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar kapanış konuşmasında, “47 bin gencimizin teknoloji yarışmalarına başvurduğu bu festival, Kıbrıs Türkünün inancını ve tutkusunun en güçlü nişanesidir. Bu birlik ruhunun yeni rotası İstanbul” dedi.

Kapanışa katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise “Kıbrıs Türk halkı misafir değil, bu toprakların ev sahibidir. Şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış bu topraklarda, KKTC’nin dünyanın dört bir yanına hizmet sunan bir bilişim üssüne dönüşmesini arzu ediyoruz. TEKNOFEST bu vizyonun kıvılcımıdır” ifadelerini kullandı.