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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunan Bakan Dendias'a sert tepki: Akla ziyan açıklama yaptı

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#KKTC#Kıbrıs Barış Harekatı
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Yunan Bakan Dendiasa sert tepki: Akla ziyan açıklama yaptı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2024 11:13

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü kutlamalarında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın açıklamalarına sert tepki göstererek, "Geçenlerde Yunanistan Savunma Bakanı yine akla ziyan açıklamalar yaptı. Sayın Miçotakis’le bir araya geldik ve kendilerine, ‘Ayın 20’sinde biz Kuzey Kıbrıs’tayız, duydum ki sen de güneydesin, herhalde Dendias gibi bize sataşma yapmazsın’ dedim. Böyle bir şey düşünmediğini söyledi" dedi.

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan, değerli genel başkanlar, kıymetli gazilerimiz sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Barış harekatının 50. yıl dönümünde sizlerle beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum. 

Yurdu yaşatmak için can veren kahraman şehitlerimizi rahmetle minnetle yad ediyorum. Vatan için bayrak için istiklal ve istikbalimiz için toprağa düşen yiğitlerin aziz ruhları şad olsun. Kıbrıs Türk'ünün varlığı, hakları ve hürriyeti için cesaretle savaşan gazilerimizin ellerinden öpüyor her birine şükranlarımı sunuyorum. Rabbimden sağlıklı hayırlı ve bereketli ömürler diliyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Yunan Bakan Dendiasa sert tepki: Akla ziyan açıklama yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasından önce protokolde bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile sohbet etti.

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Yine bu vesileyle Kıbrıs Barış Harekatı'nın mimarları olan Dönemin Başbakanı Sayın Bülent Ecevit'i, Başbakan Yardımcısı Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ı son nefesine kadar Kıbrıs davası için mücadele eden Alparslan Türkeş ile diğer devlet ve siyaset adamlarımızı rahmetle anıyorum. Kıbrıs Türkleri'nin egemenlik ve özgürlük mücadelesinin önderlerine merhum Doktor Fazıl Küçük ve merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'a Allah'tan rahmet diliyorum.

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"KKTC BİZİM GÖZBEBEĞİMİZDİR"

Bugün tıpkı yarım asır önce olduğu gibi yine tek yüreğiz, tek bileğiz. Anavatan Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak sırt sırtayız. İktidar muhalefet ayrımı olmadan bugün burada bulunmamız Türkiye'nin Kıbrıs davasına verdiği önemin göstergesidir. Bugün burada bulunmamız Türkiye'nin ve Türk milletinin Kıbrıs davasına verdiği önemin göstergesidir. Kuzey Kıbrıs bizim göz bebeğimizdir. Canımızdan bir parçadır.

Varlıklarıyla Kıbrıs Türk'üne cesaret aşılayan ortak gururumuzu paylaşan 85 milyonun sizlerin yanında olduğunu haykıran tüm siyasetçilere siyasi partilerimizin genel başkanlarına da hasseten teşekkür ediyorum. Milli meselelerde ortaya koyduğumuz ortak dayanışma tablosunu inşallah güçlendirerek devam ettireceğiz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin diyorum.

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Kıbrıs Barış Harekatı'nın ne için yapıldığını, Türkiye'nin böyle bir kararı ne için aldığını daima akılda tutmak zorundayız. Bakınız 1963 1974 yılları Kıbrıs Türkleri için adanın yüzde 3'lük bir kısmına hapsediildikleri, kan, gözyaşı, zulümle dolu bir dönem demekti. Kıbrıs Türk halkı hem kurucusu ve ortağı olduğu devletten dışlanıyor hem de eli kanlı EOKA'nın insanlık dışı baskı ve saldırılarına maruz kalıyordu. Adaya konuşlandırılan Birleşmiş Milletler Barış Gücü bile cinnet furyasını durduramadı. Katliamın önüne geçemedi. 1974 yılına gelindiğinde Kıbrıs Türk'ünün varlığına kasteden insanlık dışı saldırılar zirveye ulaşmıştı.

Gözden KaçmasınKıbrıs Barış Harekatının 50. yıl dönümü... 50 gemiyle geçit töreniKıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü... 50 gemiyle geçit töreniHaberi görüntüle

Tam 50 yıl önce bugün kahraman Mehmetçik, Kıbrıs Türkü'nün istiklaline vurulmak istenen hançeri sökmek üzere tarihi bir adım attı. İnsan olmak, vicdan sahibi olmak bize ne sorumluluk yüklüyorsa bu sorumluluğu yerine getirdik. O gün tüm dünyaya Kıbrıs Türkü'nün yalnız olmadığını ve asla yalnız bırakılmayacağını gösterdik.

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"YUNAN BAKAN AKLA ZİYAN AÇIKLAMA YAPTI"

Kıbrıs Barış Harekatı, Kıbrıs Türkünün geleceğe güvenle bakmasını sağlamıştır.

Ada'nın güneyinde şımarık bir yönetim var.  Geçenlerde Yunanistan Savunma Bakanı yine akla ziyan açıklamalar yaptı. Sayın Miçotakis’le bir araya geldik ve kendilerine, ‘Ayın 20’sinde biz Kuzey Kıbrıs’tayız, duydum ki sen de güneydesin, herhalde Dendias gibi bize sataşma yapmazsın’ dedim. Böyle bir şey düşünmediğini söyledi.

Son derece sorumsuz adımlar atılıyor. Aynı suda iki kere yıkanılmaz.

Kıbrıs'ta federal bir çözümün mümkün olmadığına inanıyoruz. 

Çözüm istiyorsanız Kıbrıs halkının hakkını teslim edin diyoruz. Kıbrıs Türklerinin yol sayılması mümkün değildir. İki devletli çözüm için gayretlerimizi sürdürüyoruz. Ambargonun kaldırılması için çalışmalarımız daha da artacak. Desteğimiz bakidir.

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Temmuz itibarıyla KKTC vatandaşı öğrencilerin katkı payı ve öğrenim ücreti bakımından Türk vatandaşı öğrencilerle aynı esaslara tabi olmasını kararlaştırdık.

 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#KKTC#Kıbrıs Barış Harekatı

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