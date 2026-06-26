KKTC’de ortak tatbikat yapıldı: ‘Mavi Vatan’da zamanla yarış

Haberin Devamı

KIBRIS Barış Harekâtı’nda dost ateşiyle batan ‘TCG Kocatepe’ gemisinde şehit olan Teğmen Caner Gönyeli’nin anısına her yıl düzenlenen arama-kurtarma tatbikatının 22’ncisi KKTC’de yapıldı. Türkiye ve KKTC Arama Kurtarma Teşkilatı’nda yer alan sivil ve askeri unsurların katıldığı tatbikat kara ve deniz olmak üzere iki aşamada gerçekleşti. Kara safhası Girne 101 Evler bölgesinde, deniz safhası ise Gazimağusa açıklarında icra edildi. Tatbikatın kara safhasında senaryo gereği Beşparmak Dağları’na zorunlu iniş yapan yolcu uçağındaki yolcuları arama ve kurtarma faaliyeti yapıldı. Başarıyla tamamlanan tatbikatın kara safhasını KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile eski KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Şehit Teğmen Caner Gönyeli’nin ailesi izledi.

Haberin Devamı

Tatbikatta uçaktan tahliyenin yanı sıra gemiyle yatın çarpışma anının ardından denizden kurtarma sahneleri de vardı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

GÖZLEMCİ ÜLKELER

Tatbikata Azerbaycan, Pakistan, Libya, Gambiya, Zambiya, Ruanda, Sierra Leone ile Somali de gözlemci olarak katıldı. Doğu Akdeniz’deki deniz safhasında ise Doğu Akdeniz’de kuru yük gemisi ile düzensiz göçmenleri taşıyan bir ticari yatın çarpışması sonucu yardım bekleyen göçmenler kurtarıldı. Tatbikatta; Türkiye’den 1 fırkateyn, 3 Sahil Güvenlik korveti, 4 Sahil Güvenlik botu, 7 helikopter, 3 uçak, 1 İHA, 2 arama kurtarma timi, 1 Özel Harekât Timi ve 1 Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi katıldı. KKTC’den ise 5 Sahil Güvenlik botu, 2 helikopter, 2 römorkör, 2 bot ve 5 arama kurtarma timi görev aldı.

HIZLI VE ETKİLİ MÜDAHALE

Her yıl düzenlenen arama-kurtarma tatbikatıyla Türkiye ve KKTC, kaza, afet ve beklenmedik durumlara karşı hazırlık sevilerini artırarak, hızlı ve etkin müdahale gücünü test ediyor. Tatbikatta, güvenlik güçleri ve sivil arama kurtarma ekipleri arasında koordinasyonu güçlendirme, zayıf noktaları ortaya çıkartıp tedbir alma, deneyim ve tecrübe paylaşımı amaçlanıyor.

Haberin Devamı

KÜRECİK’E ALMANYA’DAN PATRIOT...

Bakanlık, NATO Daimi Savunma Planı kapsamında ittifakın hava savunmasının güçlendirilmesi maksadıyla Almanya’ya ait bir adet Patriot Hava Savunma Sistemi’nin Kürecik/Malatya’ya konuşlandırıldığını açıkladı. Sistemin aynı bölgede konuşlu olan ABD Patriot Hava Savunma Sistemi’nden görevi devraldığı da bildirildi.