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DHA
Haber Giriş: 08.09.2020 - 18:30 | Son Güncelleme:

KKTC’de koronavirüs vakaları artışı sonrasında yeni kararlar alındı

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KKTC’de koronavirüs vakaları artışı sonrasında yeni kararlar alındı
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakanlar Kurulu, koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 1 Ekim'e kadar eğlence mekanlarının kapatılması yönünde karar aldı.

KKTC'de son dönemlerde koronavirüs vakalarında yaşanan artış sonrasında toplanan Bakanlar Kurulu, bir dizi önlemler aldı. Bakanlar Kurulu kararını açıklayan KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, eğlence mekanları, kulübler, diskolar ve casinoların 1 Ekim'e kadar kapatılmasına kararı aldıklarını söyledi.

SEÇİM ÇALIŞMALARI YASAKLANDI

Eğitimde okul öncesi ve birinci ile ikinci sınıflarda eğitimin devam edeceğini belirten Özersay, bunun haricindeki tüm eğitimin 1 Ekim'e kadar başlamayacağını belirtti. 11 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacağını belirten Özersay, 1 Ekim'e kadar tüm seçim etkinliklerinin iptal edildiğini kaydetti. Salgının kontrol altında olduğunu belirten Özersay, salgının artması durumunda tedbirlerin daha da ağırlaştırılacağını ifade etti.

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