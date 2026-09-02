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KKTC'de koalisyon ortağı YDP hükümetten çekildi

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#KKTC Siyaset#Koalisyon Krizi#YDP Hükümetten Çekildi
KKTCde koalisyon ortağı YDP hükümetten çekildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2026 22:24

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde koalisyon ortağı Yeniden Doğuş Partisi’nin, hükümetten çekilme kararı aldığı bildirildi.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) koalisyon ortağı Yeniden Doğuş Partisi (YDP), hükümetten çekilme kararı aldı. YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, görevden alınmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, Parti Meclisi’nin kararıyla hükümetten ayrıldıklarını açıkladı. Arıklı, kararlarını yarın Başbakan Ünal Üstel’e yazılı olarak bildireceklerini söyledi. Arıklı, görevden alınma kararını ‘iki yıldır beklediğim bir fırsattı’ diye nitelendirerek Başbakan Üstel'e teşekkür etti. Deniz kazası nedeniyle şu aşamada siyasi tartışma yürütmek istemediklerini belirten Arıklı, “Söylenecek çok şey var ama kayıp 19 insanımız var” ifadelerini kullandı.

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#KKTC Siyaset#Koalisyon Krizi#YDP Hükümetten Çekildi

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