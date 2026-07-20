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KKTC'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılı törenle anıldı

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#KKTC#Kıbrıs Barış Harekatı#20 Temmuz Bayramı
KKTCde Kıbrıs Barış Harekatının 52. yılı törenle anıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2026 18:58

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılı ve 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

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 Başkent Lefkoşa'daki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törene, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel ve her iki ülkeden bakanlar ile vatandaşlar katıldı.

KKTCde Kıbrıs Barış Harekatının 52. yılı törenle anıldı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılı ve 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı töreni Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla devam etti.

KKTCde Kıbrıs Barış Harekatının 52. yılı törenle anıldı

Buradaki tören, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın anıt özel defterini yazmasıyla son buldu.

Haberin Devamı

KKTCde Kıbrıs Barış Harekatının 52. yılı törenle anıldı

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#KKTC#Kıbrıs Barış Harekatı#20 Temmuz Bayramı

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