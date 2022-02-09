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KKTC’de kanlı pusu... Halil Falyalı hayatını kaybetti

#Halil Falyalı#KKTC#Ölüm
KKTC’de kanlı pusu... Halil Falyalı hayatını kaybetti

KKTC’de otel ve kumarhane işleten işadamı Halil Falyalı dün akşam Girne’de evinin yakınlarında silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Saldırıda Falyalı’nın şoförü Murat Demirtaş da öldü.

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Girne’de sahibi olduğu Les Ambassadeurs Hotel’den Çatalköy’e giden Falyalı’nın aracı evinin yakınında 20 Temmuz Caddesi üzerinde çapraz ateşe tutuldu. Otomatik silahlarla açılan ateşte, Falyalı’nın şoförü Demirtaş olay yerinde hayatını kaybetti. Başından ve vücudundan çok sayıda kurşun yarası alan Falyalı kaldırıldığı Lefkoşa Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

KKTC’de kanlı pusu... Halil Falyalı hayatını kaybetti

3 ARAÇLIK KONVOY

Falyalı saldırıya uğradığı sırada 3 araçla, ailesiyle birlikte seyahat ediyordu. Eşi ve çocuklarının bulunduğu araç hedef alınmadı. Saldırganların yolun daraldığı bir noktada pusuya yattığı ve sadece Falyalı’nın aracına ateş açtığı belirtiliyor.

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Olayın ardından DP eski Genel Başkanı Serdar Denktaş sosyal medyadan açıklama yaptı: “Mafyaydı şuydu buydu... Siyasi yaşantımda birçok girişimine engel olmuş, çok kez birbirimize diklenmişizdir. Ama o bu memleketin insanı. Bu akşam saldırıya uğrayıp öldürülmesi olayı ülkemizde neler oluyor diye hepimizi düşündürmeli. Otomatik silahlarla saldırı! Polis asker tüm emniyet güçleri suçluları hemen bulmalı.”

KKTC’de geçen hafta da yasadışı bahisten yargılanan Bulut Akacan’ın babası Mehmet Akacan Girne’deki evinde silahlı saldırıda sol ayağından vurulmuştu.

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#Halil Falyalı#KKTC#Ölüm

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