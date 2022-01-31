KKTC’de huzurevi skandalı

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KKTC’nin Karpaz yarımadasında, iki kişinin bakımevi amacıyla kurarak yönettiği Sınırüstü köyü yakınındaki Halk Vakfı Yaşlılar Sitesi’nde kalan 40 yaşlının dramı, ziyarete gidenlerin sosyal medyadan ihbarlarıyla ortaya çıktı. Yerel gazetecilerin gece çekim yaptığı huzurevinde, görevli bulunmadığı, ısınma sisteminin olmadığı ve harap haldeki binada kalan bazı yaşlıların uyurken yataklarına bağlandığı görüldü.

BAŞBAKAN MÜDAHALE ETTİ

Kayseri ve Ankara’da temaslarda bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sosyal medyadan skandal görüntüleri izledikten sonra Başbakan Faiz Sucuoğlu’nu arayarak, huzurevine müdahale edilmesini istedi. Başbakan Sucuoğlu, huzurevine giderek durumu yerinde tespit etti ve özel statüde olması nedeniyle yetki karmaşasının yaşandığı tesise müdahale kararı aldıklarını açıkladı.

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SORUŞTURMA BAŞLATILACAK

Başbakan Sucuoğlu, huzurevine yaşlıları bırakan aileleri de uyararak, daha duyarlı olmaları çağrısında bulundu. Sağlık Bakanlığı’ndan 4 hemşireyi tam kadrolu huzurevinde görevlendiren Başbakan Sucuoğlu, COVID-19’a yakalanan 18 yaşlının tedavi sürecini başlattı, durumları ağır olan 8’ini devlet hastanesine sevk etti. Binanın tamir edilerek yaşanabilir hale getirileceğini belirten Başbakan Sucuoğlu, huzurevi sorumluları ve denetlemekle yükümlü yetkiler hakkında da soruşturma başlatacaklarını açıkladı.