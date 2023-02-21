Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

KKTC’de en acı zil çaldı

Güncelleme Tarihi:

#KKTC#Adıyaman#Deprem
KKTC’de en acı zil çaldı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2023 07:00

Adıyaman’da kaldıkları otel enkazında hayatlarını kaybeden 28 öğrencinin okulu KKTC Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nde ders zili dün buruk çaldı.

Haberin Devamı

Okulu ziyaret eden KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, öğrencilere yaptığı konuşmasında, “Mesleki ve siyasi hayatımda birçok zor an yaşadım, ancak hiçbiri bu kadar zor olmamıştı” dedi. Bakan Çavuşoğlu, “Şampiyon meleklerimizin hatıraları yaşadığımız sürece yüreğimizde yer alacak. Sizler, bu okula uzun bir mücadeleden geçerek geldiniz. Arkadaşlarınızdan devraldığınız bayrağı daha ileriye götüreceksiniz” diye konuştu. Çavuşoğlu, konuşmasının ardından kaybedilen öğrenciler anısına İranlı sanatçı Alireza Pakdel’in yaptığı tabloyu okul müdürü Savaş Moralı’ya teslim etti. Türkiye Voleybol Şampiyonası’na katılan Gazimağusa Türk Maarif Koleji kız ve erkek voleybol takımları kafilesi, konakladıkları İsias Otel’in enkazı altında kalmış, kafileye refakat eden veliler de dahil 28’i öğrenci 35 kişi hayatını kaybetmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#KKTC#Adıyaman#Deprem

BAKMADAN GEÇME!

Depremden etkilenen sevdiklerimize nasıl yardımcı olabiliriz Bunlar da geçecek demeyin... | 10 SORUDA Psikolojik ilk yardım

Depremden etkilenen sevdiklerimize nasıl yardımcı olabiliriz? 'Bunlar da geçecek' demeyin... | 10 SORUDA Psikolojik ilk yardım

#Deprem
Kolon kesildiği nasıl anlaşılır Vatandaş ne yapabilir 6 SORU 6 YANIT | ‘Kolonu kesik bina depremsiz de çökebilir’

Kolon kesildiği nasıl anlaşılır? Vatandaş ne yapabilir? 6 SORU 6 YANIT | ‘Kolonu kesik bina depremsiz de çökebilir’

#Deprem
Kiracı da risk tespiti isteyebilir

Kiracı da risk tespiti isteyebilir

#Deprem