KKTC’de en acı zil çaldı

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Okulu ziyaret eden KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, öğrencilere yaptığı konuşmasında, “Mesleki ve siyasi hayatımda birçok zor an yaşadım, ancak hiçbiri bu kadar zor olmamıştı” dedi. Bakan Çavuşoğlu, “Şampiyon meleklerimizin hatıraları yaşadığımız sürece yüreğimizde yer alacak. Sizler, bu okula uzun bir mücadeleden geçerek geldiniz. Arkadaşlarınızdan devraldığınız bayrağı daha ileriye götüreceksiniz” diye konuştu. Çavuşoğlu, konuşmasının ardından kaybedilen öğrenciler anısına İranlı sanatçı Alireza Pakdel’in yaptığı tabloyu okul müdürü Savaş Moralı’ya teslim etti. Türkiye Voleybol Şampiyonası’na katılan Gazimağusa Türk Maarif Koleji kız ve erkek voleybol takımları kafilesi, konakladıkları İsias Otel’in enkazı altında kalmış, kafileye refakat eden veliler de dahil 28’i öğrenci 35 kişi hayatını kaybetmişti.