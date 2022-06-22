Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

KKTC'de dün başlayan orman yangını sürüyor! Köy tahliye ediliyor

#KKTC#Lefke#Orman Yangını
KKTCde dün başlayan orman yangını sürüyor Köy tahliye ediliyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’inde (KKTC) dün şiddetli bir şekilde başlayan ve rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangın nedeniyle bir köy tahliye ediliyor.

Haberin Devamı

KKTC’de dün ilk olarak Lefke’ye bağlı Yedidalga köyünde başlayan ve Angolem köyüne sıçrayan yangın, Türkiye’den gelen 2 helikopter ve Sivil Savunma ekibi ile birlikte kontrol altına alınmıştı. Dün yerel saatle 14.00 sıralarında İskele’ye bağlı Kantara Tatlısu’ya ait Mersinlik Deresinde "Elma Bahçesi" olarak bilinen bölgede 3’üncü bir yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevleri söndürme çalışmaları 1 gündür devam ediyor. Yangına helikopter, polis, itfaiye, Sivil Savunma, Orman Dairesi ekipleri, askeri personel ve iş makineleri ile müdahale ediliyor.

KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, yangını söndürme çalışmalarına 3 helikopterle devam edildiğini ancak henüz bir sonuç alınamadığını aktardı. Bakan Oğuz, bu sabah 2’si BM Barış Gücü’nden, 1’i de Türkiye’den olmak üzere 3 helikopterin yangın söndürme çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.

Haberin Devamı

Öte yandan yangının kuzey ve güney doğu yönünde ilerlediği belirtilirken, yangın nedeniyle Mersinlik köyünün tahliye edilmeye başlandığı öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#KKTC#Lefke#Orman Yangını

BAKMADAN GEÇME!

Düz duvara bile tırmanıyorlar| Akrep mevsimi geldi... Sokarsa ne yapılmalı İşte doğru bilinen yanlışlar

Düz duvara bile tırmanıyorlar| Akrep mevsimi geldi... Sokarsa ne yapılmalı? İşte doğru bilinen yanlışlar!

#Akrep Sokması
Bu yılın değil, son on yılın en etkili çalışması olabilir... Sigara bağımlılığına son mu

'Bu yılın değil, son on yılın en etkili çalışması olabilir...' Sigara bağımlılığına son mu?

#Bağımlılık Tedavisi
Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu Kuvvetli sağanak yağışlara dikkat...

Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Kuvvetli sağanak yağışlara dikkat...

#Meteoroloji

BAKMADAN GEÇME!

Düz duvara bile tırmanıyorlar| Akrep mevsimi geldi... Sokarsa ne yapılmalı İşte doğru bilinen yanlışlar

Düz duvara bile tırmanıyorlar| Akrep mevsimi geldi... Sokarsa ne yapılmalı? İşte doğru bilinen yanlışlar!

#Akrep Sokması
Bu yılın değil, son on yılın en etkili çalışması olabilir... Sigara bağımlılığına son mu

'Bu yılın değil, son on yılın en etkili çalışması olabilir...' Sigara bağımlılığına son mu?

#Bağımlılık Tedavisi
Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu Kuvvetli sağanak yağışlara dikkat...

Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Kuvvetli sağanak yağışlara dikkat...

#Meteoroloji