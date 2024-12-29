KKTC'de dehşeti yaşamıştı! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından açıklama: Hukuki destek sağlanacak

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Hürriyet'in ulaştığı İrem F. “Telefonla arayıp ‘İfadeni değiştir yoksa kafana sıkarız’ dediler. ‘Aşiretiz güçlüyüz’ dediler. Annem, babam ve kardeşimin bilgilerini paylaşıp tehdit ettiler, Silivri’den başlayarak polis korumasında Girne’ye geldik” dedi." ifadelerini kullanmıştı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, KKTC'de geçen nisan ayında, cinsel saldırıya uğradığını, tutuklu yargılanan sanıkların yakınları tarafından kendisinin ve ailesinin tehditler aldığını, KKTC'de görülen duruşma öncesi Türkiye'de annesi üzerine kayıtlı otomobilin kundaklandığını belirterek, sosyal medyadan yardım çağrısında bulunan İrem F. ile Bakanlık ekiplerinin görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, İ.F. ve yakınlarının güvenliğinin sağlanması için "6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun" ve ilgili mevzuat kapsamında gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi için ilgili kurumlarla işbirliği ve koordinasyon sağlandığı kaydedildi.

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Açıklamada, "Devam eden yargılama sürecinde İ.F'ye hukuki destek sağlanması ve adli yardım hizmetlerinden faydalanmasına yönelik çalışmalar planlanmıştır. Bakanlığımız ilgili birimlerince, süreç yakından takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

DETAYLAR KAN DONDURDU

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden duruşmada savcılık iddianamesine göre tecavüz 13 Nisan’da Girne’de yaşandı. KKTC’de bir üniversitede eğitim gören İrem G., 4 kız arkadaşıyla eğlenmeye Girne’ye geldi. Eğlence yerinde, tatil amacıyla 2’si İstanbul, 3’ü Diyarbakır’dan gelen Yusuf Atan, İbrahim Arzakçı, Şehmus Kaya, Zülküf Kaya ve Baver Yaşar’la tanıştı.

VİDEOYA ÇEKTİLER

Gecenin ilerleyen saatlerinde İrem bir arkadaşıyla 5 kişinin kaldığı apartman dairesine gitti. Bu sırada beraber geldiği arkadaşı evden ayrıldı. 5 kişi genç kıza sırayla tecavüz edip o anları cep telefonlarına da kaydetti. Sabaha karşı İrem 2 arkadaşına ‘Çok kötüyüm, beni alın” diye mesaj attı ve yardım istedi. İrem’i arkadaşlarının evine ise, tecavüzüne uğradığı adamlar bıraktı. İrem, kız arkadaşlarıyla buluştuktan sonra Girne polis müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu, 5 kişi de kaldıkları dairede gözaltına alındı.

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Olayın ardından gözaltına alınan 5 zanlı, tanınmamak için yüzlerini kapadı.

GÖRÜNTÜLER KORKUNÇ

Soruşturmayı yürüten polis memuru Kazım Sevinç, mahkemede verdiği ifadesinde sanıkların cep telefonlarındaki görüntülerde, beş kişinin İrem’e sırayla tecavüz ettiğini, bir görüntüde iki kişinin aynı anda ilişkiye girmeye çalıştığını, bir başka görüntüde ise ilişki anında genç kadına kemerle vurulduğunu anlattı.

İrem’in ailesinin kundaklanan aracı.