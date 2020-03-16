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Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)
Haber Giriş: 16.03.2020 - 18:47,Son Güncelleme:/

KKTC’de Cumhurbaşkanlığı seçimleri koronavirüs nedeniyle erteleniyor

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KKTC’de Cumhurbaşkanlığı seçimleri koronavirüs nedeniyle erteleniyor
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, 26 Nisan'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelenmesi yönünde bir görüş birliğinin oluştuğunu söyledi.

Siyasi parti liderleriyle Başbakanlık’ta bir araya gelen Tatar, basına açıklamalar yaptı. Başbakan Tatar, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelenmesi konusunda bir görüş birliği oluştu. Yarın Cumhurbaşkanı Sayın Mustafa Akıncı ile de görüşerek sürecin nasıl ilerleyeceğine karar vereceğiz" dedi.

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