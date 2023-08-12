KKTC’de bodyguard dehşeti... Gece kulübü çıkışı döverek öldürdüler

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Sabaha karşı işletme çalışanlarıyla aralarında tartışma çıktı. İşletmenin çalışanları Mavideniz ve beraberindekilere saldırdı. Hüseyin Mavideniz, en şiddetli yumruk ve tekme darbelerini, güvenlik görevlisi Doğu Ömer Alçıner ve halkla ilişkiler sorumlusu Mehmet Yazıcı’dan aldı. Kanlar içinde kalan genç, olay yerinde hayatını kaybetti. Hüseyin Mavideniz’e eşlik eden 2 arkadaşı da yaralandı.

Cinayet, KKTC’de büyük infiale neden oldu. Hayatını kaybeden Hüseyin Mavideniz aynı zamanda İngiliz vatandaşı olması nedeniyle Daily Mail’e de haber oldu.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

KKTC polisi, güvenlik kameraları ve eğlence yerindekilerin çektiği görüntülerde yer alan 12 saldırgan gözaltına alındı. Mahkemeye çıkartılan güvenlik görevlisi Doğu Ömer Alçıner ve Mehmet Yazıcı cinayetle suçlanırken, diğer sanıklar ise yaralamayla itham edildi. Hüseyin Mavideniz’in otopsisinde, başa ve boynuna aldığı şiddetli darbeler sonucu beyin kanaması geçirerek öldüğü belirlendi.

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