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KKTC’de bodyguard dehşeti... Gece kulübü çıkışı döverek öldürdüler

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#KKTC#Hüseyin Mavideniz#Baran Mavideniz
KKTC’de bodyguard dehşeti... Gece kulübü çıkışı döverek öldürdüler
Ömer BİLGE
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2023 07:00

İNGİLTERE’de yaşayan bir çocuk babası Hüseyin Mavideniz (29) önceki gece KKTC’nin İskele ilçesinde yeğeni Baran Mavideniz (18) ve arkadaşı Hüda Yalınayak (29) ile bir eğlence merkezine gitti.

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Sabaha karşı işletme çalışanlarıyla aralarında tartışma çıktı. İşletmenin çalışanları Mavideniz ve beraberindekilere saldırdı. Hüseyin Mavideniz, en şiddetli yumruk ve tekme darbelerini, güvenlik görevlisi Doğu Ömer Alçıner ve halkla ilişkiler sorumlusu Mehmet Yazıcı’dan aldı. Kanlar içinde kalan genç, olay yerinde hayatını kaybetti. Hüseyin Mavideniz’e eşlik eden 2 arkadaşı da yaralandı.

KKTC’de bodyguard dehşeti... Gece kulübü çıkışı döverek öldürdüler
Cinayet, KKTC’de büyük infiale neden oldu. Hayatını kaybeden Hüseyin Mavideniz aynı zamanda İngiliz vatandaşı olması nedeniyle Daily Mail’e de haber oldu.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

KKTC polisi, güvenlik kameraları ve eğlence yerindekilerin çektiği görüntülerde yer alan 12 saldırgan gözaltına alındı. Mahkemeye çıkartılan güvenlik görevlisi Doğu Ömer Alçıner ve Mehmet Yazıcı cinayetle suçlanırken, diğer sanıklar ise yaralamayla itham edildi. Hüseyin Mavideniz’in otopsisinde, başa ve boynuna aldığı şiddetli darbeler sonucu beyin kanaması geçirerek öldüğü belirlendi.

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KKTC’de bodyguard dehşeti... Gece kulübü çıkışı döverek öldürdüler
Doğu Ömer Alçıner

 

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#KKTC#Hüseyin Mavideniz#Baran Mavideniz

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