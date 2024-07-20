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KKTC’de 50. yıl gururu... Dünyaya 2 devlet mesajı

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#KKTC#Tören#Cumhurbaşkanı Erdoğan
KKTC’de 50. yıl gururu... Dünyaya 2 devlet mesajı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2024 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da kalabalık bir heyetle katılacağı 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50’nci yıl törenlerinde son hazırlıklar tamamlandı.

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Kutlamalara katılan heyetler peşpeşe Lefkoşa’ya gitmeye başladı. Törenler bugün Kıbrıs Türklerinin efsanevi liderleri Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş’ın anıt mezarlarını ziyaretin ardından Lefkoşa’da Dr. Fazıl küçük Bulvarı’nda resmi geçitle başlayacak. Erdoğan’ın resmi geçit töreninde Kıbrıs sorununda iki devletli çözümden geri adım atılmayacağı mesajı vermesi bekleniyor. Kutlamalar öncesinde TBMM’de muhalefet partilerinin de evet oyuyla, oybirliğiyle kabul edilen 2 devletli çözüm tezkeresi, KKTC’de büyük heyecana yol açtı.

ANADOLU VE AKINCI

Törenlerde Türk Silahlı Kuvvetleri de gövde gösterisi yapacak. Türk donanmasının en büyük savaş gemisi TCG Anadolu, 50 gemi eşliğinde Girne’de denizde geçit töreni düzenleyecek. Türk Yıldızları gösteri uçaklarının yanısıra 4 F-16 savaş uçağı ve 2 Akıncı TİHA, Lefkoşa’daki resmi geçit töreninde uçacak.

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#KKTC#Tören#Cumhurbaşkanı Erdoğan

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