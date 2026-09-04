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KKTC Ulaştırma Bakanlığı'nda 3 üst düzey yetkili görevden alındı

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#KKTC#Ulaştırma Bakanlığı#Enver Öztürk
KKTC Ulaştırma Bakanlığında 3 üst düzey yetkili görevden alındı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2026 21:09

 KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'nda Müsteşar Enver Öztürk, Bakanlık Müdürü Mustafa Ambar ve Limanlar Dairesi Müdürü Emsal Emirzadeoğulları görevden alındı.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne kenti açıklarında meydana gelen ve 12 kişinin hayatını kaybettiği gemi kazasının ardından Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın görevden alınması sonrasında Bakanlık’ta üst düzey görevden almalar ve atamalar gerçekleştirildi. Resmi Gazete’de yayımlanan kararnamelere göre, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Enver Öztürk, 5 Eylül 2026 tarihinden itibaren görevden alındı. Öztürk’ün yerine Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarlığı görevine Murat Saler, 5 Eylül 2026 tarihinden itibaren atandı. Bakanlık Müdürü Mustafa Ambar da 5 Eylül 2026 tarihinden itibaren görevinden alındı. Limanlar Dairesi Müdürü Emsal Emirzadeoğulları’nın da aynı tarihten itibaren görevden alınmasına karar verildi. Ambar ve Emirzadeoğluları’nın yerine henüz atama yapılmadı. Görevden alma ile atama kararnamelerinde Maliye Bakanı ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Vekili Özdemir Berova, Başbakan Ünal Üstel ile Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın imzaları yer aldı.

 

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#KKTC#Ulaştırma Bakanlığı#Enver Öztürk

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