KKTC için ortak ses

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile KKTC Başbakanı Ersan Saner’in dün Ankara’da imzaladığı 2021 mali işbirliği protokolüne göre, aktarılacak kaynağın önemli bölümü alt yapı yatırımlarına ayrılacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Beştepe’de imzalanan anlaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, “Amacımız KKTC’de çarpan etkisi yüksek alanları güçlendirerek kendi kendine yeten bir KKTC ekonomisinin oluşmasına katkı vermektir” dedi.

20 BİN DOZ YENİ AŞI

Fuat Oktay ayrıca, bu hafta 20 bin doz Covid aşısını Lefkoşa’ya göndereceklerini belirterek, Türkiye’nin KKTC’ye gönderdiği aşı sayısının 100 bine ulaşacağını kaydetti.

KIBRIS’TA İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM

Nisan ayı sonunda BM’nin düzenleyeceği garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin de katılacağı gayri resmi Kıbrıs konferansı konusunda da konuşan Oktay, “BM toplantısına yaklaşımımız da nettir: Çözüm için tek yol iki devletli modeldir, egemen eşitliktir” ifadelerini kullandı.