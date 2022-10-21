Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

KKTC halkı bu tişörtü çok sevdi

Güncelleme Tarihi:

#Aziz Sancar#KKTC#AB
KKTC halkı bu tişörtü çok sevdi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2022 07:00

Nobel ödüllü Türk biliminsanı Prof. Dr. Aziz Sancar, üzerinde İngilizce ‘KKTC tanınmalı’ yazılı tişörtle poz verdi. Sancar’ın fotoğrafı KKTC medyasında geniş yer aldı, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Haberin Devamı

2015 yılında ABD’de yaptığı çalışmalarla Nobel Kimya Ödülü’nü kazanan Aziz Sancar, ‘manevi kızım’ dediği KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın sağlık danışmanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı’nın gönderdiği, üzerinde İngilizce ‘KKTC tanınmalı’ yazılı KKTC bayraklı tişörtle poz verdi. Sancar’ın fotoğrafını paylaşan Prof. Dr. Nedime Serakıncı, tişörtü 8 Eylül 1946 doğumlu Aziz Sancar’a doğum günü hediyesi gönderdiğini söyledi ve “Canım hocam Aziz Sancar, manevi kızının, bendenizin yaptırdığı hediyesini çok beğenmiş... Gururla taşıyor” notunu düştü. Sancar’ın fotoğrafı KKTC medyasında geniş yer aldı, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

TATAR’DAN TEŞEKKÜR

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, “Serakıncı’nın hediyesini gururla giyerek paylaşan ve milli mücadelemize büyük destek veren Prof. Dr. Aziz Sancar’a şahsım ve Kıbrıs Türk Halkı adına yürekten teşekkür ediyorum” açıklaması yaptı. 

Haberin Devamı

‘MANEVİ KIZI’NDAN YAŞ GÜNÜ HEDİYESİ

Aziz Sancar’a tişörtü, Ersin Tatar’ın sağlık danışmanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı, doğum günü hediyesi olarak gönderdi. Aziz Sancar ve Nedime Serakıncı’nındostluğu, Sancar’ın 2017’de KKTC’yi ziyaretinde ilerledi. Sancar, Serakıncı’ya ‘manevi kızım’ diye hitap ediyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aziz Sancar#KKTC#AB

BAKMADAN GEÇME!

‘Rekortmen kuş’ Türkiye’de Göç güzergâhı olmamasına rağmen neden ülkemize geldi Sanki ceplerinde harita taşıyorlar

‘Rekortmen kuş’ Türkiye’de! Göç güzergâhı olmamasına rağmen neden ülkemize geldi? 'Sanki ceplerinde harita taşıyorlar'

#Kıyı Çamurçulluğu
Neymar, babası ve Barcelona... 9 yıl önce ne oldu Futbol dünyası Brezilyalı yıldıza açılan davayı konuşuyor Tek isteğim gerçeğin ortaya çıkması

Neymar, babası ve Barcelona... 9 yıl önce ne oldu? Futbol dünyası Brezilyalı yıldıza açılan davayı konuşuyor! 'Tek isteğim gerçeğin ortaya çıkması'

#Neymar
Eurovision’un sesi Bülend Özverene veda

Eurovision’un sesi Bülend Özveren'e veda

#Bülend Özveren

BAKMADAN GEÇME!

‘Rekortmen kuş’ Türkiye’de Göç güzergâhı olmamasına rağmen neden ülkemize geldi Sanki ceplerinde harita taşıyorlar

‘Rekortmen kuş’ Türkiye’de! Göç güzergâhı olmamasına rağmen neden ülkemize geldi? 'Sanki ceplerinde harita taşıyorlar'

#Kıyı Çamurçulluğu
Neymar, babası ve Barcelona... 9 yıl önce ne oldu Futbol dünyası Brezilyalı yıldıza açılan davayı konuşuyor Tek isteğim gerçeğin ortaya çıkması

Neymar, babası ve Barcelona... 9 yıl önce ne oldu? Futbol dünyası Brezilyalı yıldıza açılan davayı konuşuyor! 'Tek isteğim gerçeğin ortaya çıkması'

#Neymar
Eurovision’un sesi Bülend Özverene veda

Eurovision’un sesi Bülend Özveren'e veda

#Bülend Özveren