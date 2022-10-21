KKTC halkı bu tişörtü çok sevdi

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2015 yılında ABD’de yaptığı çalışmalarla Nobel Kimya Ödülü’nü kazanan Aziz Sancar, ‘manevi kızım’ dediği KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın sağlık danışmanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı’nın gönderdiği, üzerinde İngilizce ‘KKTC tanınmalı’ yazılı KKTC bayraklı tişörtle poz verdi. Sancar’ın fotoğrafını paylaşan Prof. Dr. Nedime Serakıncı, tişörtü 8 Eylül 1946 doğumlu Aziz Sancar’a doğum günü hediyesi gönderdiğini söyledi ve “Canım hocam Aziz Sancar, manevi kızının, bendenizin yaptırdığı hediyesini çok beğenmiş... Gururla taşıyor” notunu düştü. Sancar’ın fotoğrafı KKTC medyasında geniş yer aldı, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

TATAR’DAN TEŞEKKÜR

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, “Serakıncı’nın hediyesini gururla giyerek paylaşan ve milli mücadelemize büyük destek veren Prof. Dr. Aziz Sancar’a şahsım ve Kıbrıs Türk Halkı adına yürekten teşekkür ediyorum” açıklaması yaptı.

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‘MANEVİ KIZI’NDAN YAŞ GÜNÜ HEDİYESİ



Aziz Sancar’a tişörtü, Ersin Tatar’ın sağlık danışmanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı, doğum günü hediyesi olarak gönderdi. Aziz Sancar ve Nedime Serakıncı’nındostluğu, Sancar’ın 2017’de KKTC’yi ziyaretinde ilerledi. Sancar, Serakıncı’ya ‘manevi kızım’ diye hitap ediyor.