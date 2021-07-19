Ömer BİLGE LEFKOŞA
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KKTC gezisinde ‘Şöhretler’ maçı
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın tarihi Kıbrıs ziyaretinde Okçular Vakfı’nın düzenlediği gençlik festival çerçevesinde Şöhretler Futbol Takımı da KKTC’de.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, KKTC Başbakanı Ersan Saner’in de kırmızı ve beyaz formalar giyeceği dostluk karşılaşmasının başlangıç vuruşunu Erdoğan yapacak. Takımda Formula Drift pilotu Chris Forsberg, Acun Ilıcalı, Hakan Ünsal ve Mehmet Aurelio gibi birçok ünlü isim bulunuyor.