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Ömer BİLGE LEFKOŞA
Haber Giriş: 19.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

KKTC gezisinde ‘Şöhretler’ maçı

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
KKTC gezisinde ‘Şöhretler’ maçı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın tarihi Kıbrıs ziyaretinde Okçular Vakfı’nın düzenlediği gençlik festival çerçevesinde Şöhretler Futbol Takımı da KKTC’de.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, KKTC Başbakanı Ersan Saner’in de kırmızı ve beyaz formalar giyeceği dostluk karşılaşmasının başlangıç vuruşunu Erdoğan yapacak. Takımda Formula Drift pilotu Chris Forsberg, Acun Ilıcalı, Hakan Ünsal ve Mehmet Aurelio gibi birçok ünlü isim bulunuyor.

KKTC gezisinde ‘Şöhretler’ maçı

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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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