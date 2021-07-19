KKTC gezisinde ‘Şöhretler’ maçı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, KKTC Başbakanı Ersan Saner’in de kırmızı ve beyaz formalar giyeceği dostluk karşılaşmasının başlangıç vuruşunu Erdoğan yapacak. Takımda Formula Drift pilotu Chris Forsberg, Acun Ilıcalı, Hakan Ünsal ve Mehmet Aurelio gibi birçok ünlü isim bulunuyor.

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