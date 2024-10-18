KKTC Cumhurbaşkanı’nın eşi Sibel Tatar AKM’deki sergileri gezdi

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İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında açılan ve halen sanatseverlerin ziyaretine açık olan Picasso ve Andy Warhol sergisi bugün KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar’ı ağırladı.



Her iki sergiyi de büyük bir ilgiyle takip eden Sibel Tatar, “Sanat, kültürler arası bir köprü görevi görüyor. Bu tür etkinlikler, insanları bir araya getiren ve ortak bir paydada buluşturan etkinlikler. Daha çok sanatçının sergilerinin AKM’ye geleceğini duydum. Bir çağrı yapmış olayım. Tüm sanatseverler muhakkak gelsin, ziyaret etsin. Hatta sanatsever olmadığını zannedenler bile bu sergilere gelirse bence sanatsever olacaklardır” dedi.





KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a ziyareti sırasında İstanbul Vali Yardımcısı Serap Özmen ve KKTC Konsolosu Fatma Demirci de eşlik etti.