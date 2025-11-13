KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Beştepe'de

Haberin Devamı

19 Ekim'de yapılan seçimler sonucu KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti ile ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiriyor. Erhürman, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, atlı birlikler eşliğinde gelen KKTC’nin yeni Cumhurbaşkanı Erhürman’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. İki liderin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde İstiklal Marşı çalındı.

Cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk ziyaretini Türkiye’ye yapan Cumhurbaşkanı Erhürman, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Karşılama törenine katılan heyetin takdimi sonrasında Erdoğan ve Erhürman, Türkiye ve KKTC bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Karşılama töreni sonrasında yapılacak baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Erdoğan ve Erhürman ortak basın toplantısı düzenleyecek.