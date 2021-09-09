KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve Bakanı Akar, 'İzmir Airshow'u izledi

Sabancı Kültür Merkezi’nde düzenlenen "Adalar Denizi ve Yunanistan ile Komşuluk İlişkileri Sorunları Sempozyumu"nun ardından KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz Gündoğdu Meydanı’na geçti.

Burada 9 Eylül kurtuluş etkinlikleri kapsamında İzmir Valiliği himayesinde gerçekleştirilen "İzmir Airshow"u izleyen KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Bakan Akar ve TSK komuta kademesine vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

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