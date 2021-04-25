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DHA
Haber Giriş: 25.04.2021 - 23:12 | Son Güncelleme:

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye'ye geliyor

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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye'ye geliyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'ye geliyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 26 Nisan 2021 tarihinde ülkemize çalışma ziyaretinde bulunacaktır. Ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanısıra, 27-29 Nisan 2021 tarihlerinde Cenevre'de düzenlenecek 'Gayriresmî 5+Birleşmiş Milletler Toplantısı' da dahil olmak üzere, Kıbrıs meselesine dair son gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır" denildi.

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