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Gündem
AA
Haber Giriş: 03.09.2021 - 17:15 | Son Güncelleme:

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta incelemelerde bulundu

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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta incelemelerde bulundu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde incelemelerde bulundu.

Bozkurt ilçesinde sel felaketinin yaşandığı bölgeye gelerek Afet Koordinasyon Merkezi'nde çalışmalar hakkında bilgi alan Tatar, daha sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte sahada incelemeler yaptı.

İlçe merkezinin ardından Ezine Çayı'nın kenarındaki yıkılan apartmanların bulunduğu alanı gezen Tatar, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Temizlik çalışmalarına katılan askerlerle de fotoğraf çektirip bir süre sohbet eden Tatar, ilçede yardım faaliyetlerini sürdüren ekipleri de ziyaret etti.

Bucak Belediyesi tarafından ilçe halkına ikram edilen salepten içen Tatar, Kızılay gönüllüleriyle de sohbet etti. Tatar, daha sonra ilçeden ayrıldı.

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