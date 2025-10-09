Haberin DevamÄ±

Ä°ÅŸte KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± Tatar'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ±ndan Ã¶ne Ã§Ä±kan satÄ±r baÅŸlarÄ±:

YÄ±llarca Rum tarafÄ±nÄ±n tehdidi ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z. Rum komandolarÄ± geÃ§en â€˜Hedef Girneâ€™ diye baÄŸÄ±rdÄ±, KÄ±brÄ±s TÃ¼rk halkÄ± bunlarÄ± hazmetmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor, buna karÅŸÄ±lÄ±k vermiyoruz. BarÄ±ÅŸÄ± ve gÃ¼venliÄŸi Ã§ok Ã¶nemsiyoruz. 1970 Ã¶ncesi Ã§ok acÄ±lar yaÅŸadÄ±k, insanlarÄ±mÄ±zÄ± katlettiler. Bu acÄ±larÄ± yaÅŸayan halk gÃ¼venliÄŸi Ã¶nemsiyor. 1970 sonrasÄ±nda TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin varlÄ±ÄŸÄ± gÃ¼venliÄŸi saÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. Bu sadece kuzeye deÄŸil, gÃ¼neye de saÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. GÃ¼ney KÄ±brÄ±sâ€™ta barÄ±ÅŸ ve huzur varsa TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri sayesindedir. TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri olmasa bakalÄ±m burada neler olacaktÄ±, biz de boÅŸ durmayacaktÄ±k.

Â

Haberin DevamÄ±

"Ä°Ã‡Ä°MÄ°ZDEKÄ° BAZILARI Ã‡Ã–ZÃœM UÄžRUNA 'FEDERASYON OLABÄ°LÄ°R' DÄ°YORLAR"



Â TÃ¼rk Mukavemet TeÅŸkilatÄ± dÃ¶neminde gerektiÄŸi gibi savaÅŸÄ±ldÄ± ve KÄ±brÄ±s TÃ¼rkÃ¼nÃ¼n haklarÄ± korundu ve Ã§atÄ±ÅŸmalar alevlendi, besbeter olacaktÄ±. TSKâ€™nÄ±n varlÄ±ÄŸÄ± hem 1974 sonrasÄ±nda hem KÄ±brÄ±s TÃ¼rkÃ¼ne hem de KÄ±brÄ±s Rumâ€™una barÄ±ÅŸ ve istikrar getirmiÅŸtir. DÃ¼nyada geliÅŸen olaylardan heyecana katÄ±lÄ±p radikalizmin artmasÄ±dÄ±r.Â Â Rum kesiminde aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ parti vardÄ±r, bize bulaÅŸan, radikal ve TÃ¼rkiyeâ€™nin iÅŸgalci olduÄŸunu iddia etmektedir. Federasyon istemektedirler ancak birleÅŸik KÄ±brÄ±s olduÄŸunu aÃ§Ä±k ve net sÃ¶yleyenler. Federasyonda KÄ±brÄ±s TÃ¼rklerine bazÄ± haklar veriliyor. 2017 gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde benden Ã¶nceki CumhurbaÅŸkanÄ± her tÃ¼rlÃ¼ tavizi vermesine raÄŸmen bir anlaÅŸma uÄŸruna, yine iÅŸ bozuldu. TÃ¼rkiyeâ€™nin garantÃ¶rlÃ¼k haklarÄ±nÄ±n ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ± ve TSKâ€™nÄ±n Ã§ekilmesini istediler.Â AÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± partinin oylarÄ± artÄ±yor. BirleÅŸik KÄ±brÄ±sâ€™Ä± savunuyorlar, biz azÄ±nlÄ±k durumuna dÃ¼ÅŸÃ¼rmek istiyorlar. Gazze olayÄ±nÄ± Rumlar fÄ±rsat olarak bildiler, bunu kabul etmeyiz, niyetleri o. Ä°Ã§imizdeki bazÄ±larÄ± Ã§Ã¶zÃ¼m uÄŸruna 'federasyon olabilir' diyorlar.Â



"RUMLARIN HEDEFÄ° KIBRISâ€™I TÃœRKÄ°YEâ€™DEN KURTARMAK"



TÃ¼rkiyeâ€™nin Filistin ve Gazze konusunda hassasiyet bellidir. BM Genel Kuruluâ€™nda CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸanâ€™Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmayÄ± izledik. Ã‡ok cesur bir ÅŸekilde Gazzeâ€™de yaÅŸananlarÄ±n ne anlama geldiÄŸini anlattÄ± ve mazlumlarÄ±n sesi oldu. Ä°srail bunlardan rahatsÄ±z. RumlarÄ±n hedefi KÄ±brÄ±sâ€™Ä± TÃ¼rkiyeâ€™den kurtarmak ve kuzeyi kendi egemenlik alanlarÄ±na tekrar getirebilmek. Ä°srail ile GÃ¼ney KÄ±brÄ±s RumlarÄ±yla ortak bir hedef oluÅŸuyor.Â Ä°srail, TÃ¼rkiyeâ€™yi tehdit ediyor, KÄ±brÄ±s TÃ¼rkÃ¼nÃ¼ tehdit ediyor. Sen beni bu kadar rahatsÄ±z ediyorsan gÃ¼neyde bir hamle yapÄ±p dengeleri deÄŸiÅŸtirebilirim diyor.



"FEDERASYONDA KIBRIS TÃœRKÃœ DEVLETÄ°NÄ° KAYBEDER"



KÄ±brÄ±s TÃ¼rkÃ¼'ne kendi devletine sahip Ã§Ä±kma sorumluluÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼yor, federasyonda KÄ±brÄ±s TÃ¼rkÃ¼ devletini kaybeder. KÄ±brÄ±s Cumhuriyeti tanÄ±nmÄ±ÅŸ deÄŸildir. Federasyon kurmak, dÃ¼nyaya aÃ§Ä±lmak ve ambargodan kurtulmak isterseniz, kendi isteklerinizden feragat edeceksiniz, TÃ¼rkiyeâ€™nin gitmesine razÄ± olacaksÄ±nÄ±z ve biz sizi kucaklayacaÄŸÄ±z ve KÄ±brÄ±sâ€™ta federasyon iÃ§inde barÄ±ÅŸ ve huzur ile kardeÅŸÃ§e yaÅŸayacaÄŸÄ±z diyorlar. Buna inanlara ÅŸaÅŸarÄ±m, 1960â€™larda da buna benzer konuÅŸmalar yapÄ±ldÄ±. Ä°yi niyetli olanlar olabilir. Ã‡oÄŸunluk, KÄ±brÄ±sâ€™Ä± Yunan adasÄ± olarak gÃ¶rÃ¼yor. AB iÃ§erisinde sÄ±nÄ±r yok, yerleÅŸim engeli yok, sermaye giriÅŸi engeli yok. BÃ¶ylesine bir oyun kurarak bizi zamanla halletmeyi hedefliyorlar.