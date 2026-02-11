×
KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, New York'ta BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

#Tufan Erhürman#KKTC#Birleşmiş Milletler
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, ABD'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile New York’ta BM Merkezi’nde yaptığı görüşmenin olumlu bir havada gerçekleştiği bildirildi. Görüşmede, Kıbrıs sorunu başta olmak üzere güncel ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı, Cumhurbaşkanı Erhürman’ın çözüm sürecine ilişkin daha önce kamuoyuyla paylaştığı dört maddelik metodolojisini ve güven yaratıcı konulara ilişkin yaşanan son gelişmeleri Guterres’e aktardığı belirtildi.

Erhürman’ın görüşmede, Kıbrıs Türk halkının maruz bırakıldığı haksız ve gayri yasal izolasyonun daha fazla gecikmeden kaldırılması gerektiğini hatırlattığı da kaydedildi.

Erhürman'a görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dana, KKTC New York Temsilcisi Büyükelçi Murat Soysal ve Cumhurbaşkanlığı Diplomasi ve Dış İlişkiler Danışmanı İpek Borman’ın eşlik ettiği açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erhürman’ın, yarın KKTC’ye döneceği ve Guterres ile görüşmesine ilişkin bir basın toplantısı düzenleyeceği ifade edildi.

