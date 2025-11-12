×
KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, ilk resmi ziyaret için Türkiye yolcusu

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2025 21:55

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye yapmak üzere Ada'dan ayrıldı.

 Cumhurbaşkanı Erhürman'ı, Türkiye'ye KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, bakanlar ve diğer yetkililer uğurladı.

Erhürman'a ziyaretinde eşi Nilden Bektaş Erhürman'ın da eşlik edeceği öğrenildi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın Türkiye'ye yapacağı ilk resmi ziyareti kapsamında başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ikili görüşmelere katılması bekleniyor.

Erhürman ile birlikte Türkiye'ye giden KKTC heyetinde, Müsteşar Mehmet Dana, Özel Kalem Müdürü Mustafa Ergüven ile Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Tünay Mertekçi bulunuyor.

#KKTC#Cumhurbaşkanı Erhürman#Türkiye Ziyareti

