×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman: Batan gemiye ulaşıldı

Güncelleme Tarihi:

#Girne#Gemi#Kaza
KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman: Batan gemiye ulaşıldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2026 11:34

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Girne açıklarında meydana gelen deniz kazasının ardından yürütülen arama ve görüntüleme çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Tufan Erhürman batan gemye ulaşıldığını belirtti.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 20 kişinin arandığı faciada geminin enkazında ulaşıldığını açıkladı. Erhürman açıklamasında "TCG Alemdar da geldi. TCG Işın ile aynı teknolojiye sahip. Gemiye ulaşıldı. Görüntüleme ve arama çalışmaları 24 saat esasıyla devam ediyor. Aralıksız biçimde devam edecek." ifadelerini kullandı.

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman: Batan gemiye ulaşıldı

RESMEN AÇIKLANDI! BATAN GEMİYE ULAŞILDI

CNN Türk muhabiri Ümit Uzun bölgeden son gelişmeleri canlı yayında şöyle aktardı:

Dün buraya TCG Işın gemisi gelmişti ve çalışmalara başlamıştı. Önce sonar teknoloji ile denizin dibi taranmıştı ve bir batık gemi tespit edilmişti. Dün KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman o gemi olduğunu değerlendirdiklerini söylemişti.

Haberin Devamı

Bugün ise resmen bu doğrulandı ve batan gemiye ulaşıldı. TCG Işın’dan sonra TCG Alemdar da bölgeye geldi. Şu anda çalışmalar devam ediyor. TCG Işın ile yapılan çalışmalar neticesinde batan gemiye ulaşıldı.

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman: Batan gemiye ulaşıldı

KAYIP 20 KİŞİ ARANIYOR

Robotik sistemlerle o bölgeye dalış yapıldı ve kayıp 20 kişi aranıyor. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. TCG Işın’ın robotik sistemi şu anda batan gemiye ulaşmış durumda.

‘Kapı kilitlendi ve içeride kaldılar’ diye iddialar da var. Şu anda çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Robotik sistemle dalış yapıldı ve o gemiye ulaşıldı artık gözler kayıp 20 kişinin bulunmasına çevrildi. Denizin 550 metre derinliğinde incelemeler ve çalışmalar devam ediyor. Termal kameralar ile görüntüler alınıyor.  

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman: Batan gemiye ulaşıldı

GİRNE AÇIKLARINDA ALABORA OLAN GEMİ

KTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan hatta bulunan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamıştı.

Haberin Devamı

Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada alabora olan gemiden 241 kişi kurtarılmış, 8 kişinin cenazesine ulaşılmış, kayıp 20 kişi için arama çalışması başlatılmıştı.

Batan geminin enkazının, Girne açıklarında denizin 550 metre derinliğinde bulunduğu bildirilmişti.

Gözden KaçmasınSilivri açıklarında 2 gemi çarpıştı DGM: Geminin battığı değerlendiriliyor, kayıp 10 denizciye ulaşılamadıSilivri açıklarında 2 gemi çarpıştı! DGM: Geminin battığı değerlendiriliyor, kayıp 10 denizciye ulaşılamadıHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınGirnedeki faciada kurtulan yolcunun anlattıkları dehşete düşürdü Mürettebat, tavsiyelere bu skandal yanıtı vermişGirne'deki faciada kurtulan yolcunun anlattıkları dehşete düşürdü! Mürettebat, tavsiyelere bu skandal yanıtı vermişHaberi görüntüle

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Girne#Gemi#Kaza

BAKMADAN GEÇME!