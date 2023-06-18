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KKTC Başbakanlık yetkilisinin kızına Beşiktaş’ta motosiklet çarptı

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#İstanbul#Beşiktaş#Trafik
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2023 10:13

KKTC Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ümral Volkan’ın 12 yaşındaki kızına Beşiktaş’ta motosiklet çarptı. Küçük kız kazada ağır yaralanırken, çocuğa çarpan motosiklet sürücüsü kız yoğun bakımdayken serbest bırakıldı. Kazaya ait görüntüler güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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Olay, 3 Haziran günü saat 19.20 sıralarında Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ümral Volkan, eşi ve çocuklarıyla birlikte caddenin karşı tarafına geçmek için yaya geçidinin yanına geldi. Orta refüjde bekledikleri sırada, hızla gelen bir motosiklet ailenin 12 yaşındaki çocukları B.V.’ye çarptı. Küçük kız çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenirken, anne ve babası feryatlar içinde yanına koştu.

AĞIR YARALI HALDE HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı haldeki küçük kız ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunduğu belirlenen B.V. acilen ameliyata alındı. Çocuğa çarpan motosiklet sürücüsü Onur A. (20) ise ekiplerce gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

 

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"GEÇMEYECEĞİNİ DÜŞÜNDÜĞÜM İÇİN DURAKSAMADAN DEVAM ETTİM"

Onur A.'nın emniyetteki ifadesinde, "Beşiktaş Meydan’dan evime doğru gidiyordum. Seyir halindeyken otelin önündeki bahçenin yakınlarında bir çocuk yola geldi ve geçer gibi yaptı ama geçmedi. Ben de geçmeyeceğini düşündüğüm için duraksamadan devam ettim. Bu sırada çocuk bir anda geçince ben de motosikleti durduramayıp ona çarptım. Çarpmış olduğum yerde herhangi bir trafik lambası yoktu" dediği öğrenildi. ‘Taksirle Yaralama’ iddiasıyla gözaltına alınan Onur A., buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

 

KÜÇÜK KIZIN HAYATİ TEHLİKESİ HENÜZ SÜRERKEN MOTOSİKLETLİ SERBEST BIRAKILDI

B.V. bir dizi önemli ameliyatın ardından yoğun bakım servisine kaldırıldı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Hakim karşısına çıkartılan Onur A. ise, gözaltına alınmasının üzerinden 24 saat bile geçmemişken adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

BABA, MOTOSİKLETLİNİN SERBEST KALMASINA TEPKİ GÖSTERDİ

Baba Ümral Volkan, kızının hastanede yaşam mücadelesi verirken motosiklet sürücüsünün serbest kalmış olmasına tepki gösterdi. Motosikletlinin emniyetteki ifadesini de hatırlatan Volkan, göz göre göre kızına çarptığını ve ‘Taksirle Yaralama’ iddiasının yetersiz olduğunu savundu. Ümral Volkan ve eşi, adaletin sağlanmasını beklediklerini söyledi.

 

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KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, ailenin caddenin karşısına geçmek için orta refüjde beklediği sırada hızla gelen bir motosikletin küçük kıza çarptığı ve kızın metrelerce sürüklendiği görüldü.

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#İstanbul#Beşiktaş#Trafik

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