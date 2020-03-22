KKTC Başbakanı'nın kızı acilde Corona Virüs nöbetinde

Bu arada KKTC’de İngiltere’de eğitim gören Kıbrıslı Türk öğrenciler dün charter uçuşlarla Ada’ya getirildi ve önce Lefkoşa yakınındaki özel bir öğrenci yurduna yerleştirilmek istendi. Öğrenciler ve ailelerin yurt odalarını yetersiz bularak beğenmemesi üzerine karantina merkezi Girne’de bir otelle değiştirildi. Öğrenci ve yakınları sosyal medyadan Başbakan Ersin Tatar ve hükümeti suçladı.



ÇOCUK DOKTORU

Hacettepe Hastanesi acil servisinde nöbet tutan Dr. Cansu Tatar, Kıbrıs’taki ablası Canev Tatar’a gönderdiği mesajda, yurt odası beğenmeyen ve otel odası isteyen karantinadaki öğrencileri eleştirerek, “İnsanların yorumları beni üzüyor ben burada canımı ortaya koydum kaç gündür uykusuzum ve çalışıyorum. Bugün odalara yerleştirilen öğrenciler benden birkaç yaş küçük’ dedi.

Çocuk doktoru Cansu Tatar, KKTC’de ailesinin yanında mesleğini yapmak yerine Hacettepe Hastanesi’ni seçti.